Máte za sebou první dva zápasy v první lize, a ač by byly snovým začátkem dvě výhry, přesto jediný gól ve vaší ligové premiéře s Plzní a hned nato úterní výhra na hřišti Bohemians, to rozhodně není špatná bilance!

Já jsem hlavně moc rád, že jsem tu šanci v lize dostal. Rád jsem i za tu solidní bilanci, na níž mají velký podíl i kluci přede mnou. Pomáhají mi a já bych jim chtěl za to poděkovat. Především s Plzní zblokovali spoustu střel a já jim za to děkuji. Moc si vážím také důvěry trenérů, kteří mi dávali šanci už v přípravě a dávají mi teď i v lize.

Byl jste při své premiéře proti Plzni, která v soutěžních zápasech už přes tři desítky utkání v řadě neprohrála, hodně nervózní?

Docela hodně lidí mi říkalo, že proti Plzni nemáme co ztratit. Jak celé mužstvo, tak ani já. Ale na druhou stranu já mohl ztratit úplně všechno. Já totiž musel ukázat, že na ligu mám, že se trenéři při mé nominaci nespletli, že mi vedení klubu věří právem. Na Bohemce se mi naštěstí při prvním těžším zákroku podařilo tu Hůlkovu hlavičku vyrazit. Tím jsem se uklidnil a potvrdil si, že na to máme, že se nemusíme ničeho bát.

Co pro vás bylo horší? Ta Hůlkova hlavička, anebo po půli Puškáčova dělovka?

To je těžké říct, asi ta rána od Puškáče. Jak to bylo blízko vápna, já nic neviděl. Akorát jsem zaregistroval, že napřahuje, ale někdo mi tam, asi Čáva, přeběhl a já viděl, až když pak ten balon vyletěl. Snažil jsem se tam co nejvíc natáhnout a povedlo se mi to konečky prstů vyškrábnout.

Je pro gólmana lepší, když je v zápase v jednom ohni střel, než když má za zápas třeba jen jeden zákrok?

Určitě je to lepší. Když něco hned na začátku chytím, cítím se daleko líp, než když na mě nic nejde a pak třeba pět minut před koncem musím vytáhnout první zákrok. Ale gólman musí být celý zápas ve střehu. A já i proti Plzni na první zákrok čekal poměrně dost dlouho, takže jsem se snažil zůstat v klidu, pořád se koncentrovat jen na zápas a nevnímat okolí.

Nicméně s Plzní jste nakonec prohráli, byť až gólem v nastavení…

Taky jsme mohli prohrát třeba pět nula a já mohl být u tří gólů… Naštěstí jsme zápas jako celý tým zvládli solidně a já těch pět gólů nedostal. Za to vděčím i trenéru gólmanů Křížkovi, jenž mě na ligový debut připravoval. A jak jsem už říkal, poděkovat musím samozřejmě taky svým spoluhráčům, i díky nim ta moje premiéra dopadla solidně. Já neříkám, že výborně, to by bylo, kdybychom uhráli nulu vzadu a zápas jsme neprohráli. Ten gól ve čtyřiadevadesáté minutě mě moc mrzí, avšak fotbalový bůh nám to vrátil teď na Bohemce, kde jsme o výhře rozhodli šťastným gólem na konci zápasu.

Vítězství na Bohemce bylo pro vás osobně prvním v lize. Hodně jste si to užil?

Byl to náročný duel, zvládli jsme ho ale výborně! Z vítězství jsme měli obrovskou radost a pro mě speciálně to byl skvělý pocit, protože málokdo totiž ví, čím vším jsem si před rokem prošel, v jaké pozici jsem byl. Co teď zažívám, je pro mě splněný sen!

Jste si vědom, že je třeba zůstat nohama na zemi a vážit si šance, kterou jste dostal?

Určitě! Já totiž dobře vím, že kdybych lítal hlavou někde v oblacích, že by se mi to vymstilo. Nic jsem totiž ještě nedokázal, proto budu dál na sobě pracovat. Chci každý zápas, v němž dostanu šanci, odvádět takové výkony, aby kluci věděli, že se na mě mohou spolehnout. Že i když jsem mladý, že jim v brance vždycky pomůžu.

Zřejmě máte reálnou naději jít do branky i v sobotu proti Mladé Boleslavi, čímž by to byl pro vás osobně hodně vydařený „anglický“ týden…

Je to něco neskutečného, kdyby mi to někdo řekl před půlrokem nebo před rokem, nevěřil bych mu. O to víc si to teď užívám, tím víc teď musím makat, abych své výkony opakoval a potvrzoval v každém zápase. Teď ale je důležité, abychom výhru s Bohemkou potvrdili i v sobotu doma s Mladou Boleslaví.