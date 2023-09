Venku se v I. lize fotbalistům Dynama stále nedaří, s prázdnou po prohře 1:2 jeli i ze sobotního utkání v Olomouci.

"Na bod bylo," litoval po zápase v Olomouci trenér Dynama Marek Nikl. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Přitom alespoň na jednobodový zisk tentokráte rozhodně bylo. „Výsledek je pro nás velkým zklamáním, neboť za to, co jsme tady předvedli, jsme si, myslím si. nějakou odměnu zasloužili,“ litoval trenér Marek Nikl.

Fotbalisté Dynama opravdu na hřišti aktuálně třetího týmu ligové tabulky nehráli druhé housle. V úvodní půlhodině měli více ze hry a po Alliho zdařilé akci a Skalákově ukázkové střele šli zcela zaslouženě do vedení. „Řekl bych, že v této fázi utkání to od nás bylo hodně zajímavé, ale poté, co jsme inkasovali na 1:1, převzala Sigma iniciativu a byla do konce prvního poločasu lepší,“ uznal Nikl.

Zlomový vyrovnávací gól dal Lukáš Juliš, jenž před týdnem gólem pečetil i výhru svého týmu v Hradci. „Řekl bych, že tam jsem byl bráněn těsněji, tady se mi to otevřelo víc, Radim Breite mi to hezky prostrčil, já rychle zakončil a spadlo to tam. Myslím, že ten gól nám pomohl, do té doby to od nás bylo takové neslané nemastné,“ připustil i Juliš, že úvod zápasu spíše patřil Dynamu.

Po vyrovnávacím gólu Sigma zvýšila tlak a skóre otočila. „Od gólu na 1:1 jsme do zápasu dali velké množství energie a mohli jsme do půle možná dát i víc gólů. Na druhou stranu zase musím říct, že tak od šedesáté minuty nám ta energie už chyběla,“ připustil trenér Václav Jílek.

Vyrovnat se však Dynamu nepodařilo. „Do druhé půle jsme vstoupili dobře a začali Sigmu přehrávat, chyběla nám ale kvalita v soupeřově vápně,“ mrzelo kouče Nikla.