Fotbalisté Dynama České Budějovice skončili v první lize desátí. Některé zápasy odehráli skvěle, jiné mizerně. Podle trenéra Zápotočného loňský ročník měl z pohledu Dynama jednu vadu na kráse. "Chyběly nám góly, ty si teď slibujeme od Zdeňka Ondráška. Věříme, že to bude právě on, kdo je bude dávat."

Kontrakt mezi Kobrou, jak se hráči přezdívá, a klubem SK Dynamo České Budějovice se narodil vlastně náhodou. "Musím přiznat, že jsem ho nesledoval, ale už od zimy byl naťukávačky," připouští Zápotočný sérii telefonátů. "Volali jsme si, připravili jsme to na léto."

Tady je Ondráškova velmi bohatá vizitka: S fotbalem údajně začínal ve Stříbře. Až po přestěhování do jihočeské obce Kadov v roce 2000 přestoupil do TJ Blatná, zde působil v mládežnických kategoriích.

V létě 2005 odešel na zkoušku do B dorostu Dynama České Budějovice. Tady uspěl a postupně se prosadil do základní sestavy. V A dorostu se prostřílel až do čela tabulky střelců soutěže, což neuniklo tehdejšímu trenérovi A týmu Františku Ciprovi, který jej 9. května 2007 nominoval k ligovému utkání proti Teplicím, kde si na 12 minut odbyl ligovou premiéru. V další sezóně mu dal šanci až v posledních pěti kolech trenér František Straka. Později byl oporou Dynama.

V březnu 2012 odešel na hostování s případnou opcí do norského Tromsø IL. Ve 14 zápasech dal 8 gólů a klub se rozhodl jej angažovat nastálo a smluvně si pojistit jeho služby až do roku 2015. Sezóna 2012 se mu vydařila, vstřelil 14 gólů ve 29 zápasech a stal se nejlepším střelcem norské ligy Tippeligaen (společně s Péterem Kovácsem z Strømsgodset IF, který také dosáhl 14 gólů). V lednu 2016 podepsal tříletý kontrakt s polským prvoligovým klubem Wisla Krakov. V lednu roku 2019 odešel jako volný hráč do amerického klubu FC Dallas hrající Major League Soccer. Svůj první gól v novém angažmá vstřelil 18. 8.2019 v utkání proti týmu Montreal Impact a přispěl tak k remíze 3:3.

I kvůli koronavirové pandemii a problémům s cestováním do Spojených států se rozhodl v září 2020 opustit Dallas a zamířit zpět do Česka, jako nová posila Viktorie Plzeň. Gól přidal třeba i v utkání 3. předkola Evropské ligy proti dánskému SønderjyskE. Po ukončení smlouvy ve Viktorii Plzeň podepsal novou, konkrétně s tehdejším rumunským vicemistrem FCSB.

A v reprezentaci? Nejslavnější je jeho gól, který rozhodl zápas kvalifikační zápas s Anglií.

Speciální informace o Ondráškovi si trenér zjišťovat nemusel. "Znám ho samozřejmě z nároďáku, znám ho z Plzně. Je to kvalitní hráč, věřím, že právě tu obrovskou kvalitu nám přinese." Radovat se mohou ti, kteří sázejí na regionalitu jihočeského sportovního klubu. Do Dynama se vrací další Jihočech. "Potřebujeme od něj góly. Ty potřebujeme. Potřebujeme Zdeňka i do šatny. Přinese týmovost, budeme mít v týmu hecíře. Věřím, že se se Zdeňkovým návratem natáhne i víc fanoušků. Pokud přijde taková veliká ikona, budějovické legendy byly v týmu vždycky znát a klobouk dolů před Odnráškovou kariérou. Já věřím, že si ji tady prodlouží."

Tomáš Zápotočný o Zdeňku Ondráškovi říká: "Jednoznačnně by měl dávat góly. Proto jsme ho přiváděli." Jeden z dvojice trenérů Dynama dodal: "Je to sniper."