Důkaz? Například 19letý Marek Icha v zápase Elitní ligy v Jablonci za ČR U20 proti Německu (0:2) čtvrt hodiny před koncem střídal na pravém beku Cedidlu a v přípravě s Duklou Praha (3:1) odehrál na levém kraji obrany celý zápas. Z FC MAS Táborsko byl do reprezentace U19 povolán Jakub Drozd (u Jordánu je od léta na hostování z Baníku) a na mezinárodním turnaji v Portugalsku dal s Belgií (3:3) z penalty jeden gól a v základní sestavě byl také proti Portugalsku (2:2).

STO LET U JORDÁNU Fotbalisté FC MAS Táborsko v neděli v 7. kole II. ligy hrají od 17 hod. na svém stadionu v Kvapilově ul. s Třincem a zápas bude mít velice slavnostní rámec. Právě před sto lety byl v Táboře založen DSK Tábor, na jehož tradici současný klub navazuje.

Na stadion Dynama na Albánii přišlo téměř osmnáct set diváků. „Nečekal jsem, že jich přijde tolik. Moc nás to potěšilo a hrálo se nám dobře, bylo to opravdu výborné,“ pochvaloval si atmosféru při zápase po společné děkovačce s fanoušky. autor třetího gólu Kryštof Daněk.

Až po půli šel na hřiště Pavel Šulc, jenž na Střeleckém ostrově v minulé sezoně za Dynamo hostoval a velice se mu zde dařilo. I proti Albánii hrál výborně, dostával se do šancí a v závěru výhru české jednadvacítky pečetil. „Jsem rád, že se Pavel Šulc prosadil, na gól čekal velmi dlouho,“ vyzdvihl trenér Suchopárek.

„Radost mám ze čtyř gólů, ač jsme jich mohli dát ještě víc. Podali jsme týmový výkon, což mě těší. U nás to není o jednom dvou hráčích,“ uvedl po výhře s Albánií trenér Jan Suchopárek, dle něhož i střídající hráči ve druhé půli hru výrazně oživili.

Fotbaloví reprezentanti Česka do 21 let první dva zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy odehráli v Č. Budějovicích a stadion na Střeleckém ostrově si velice pochvalovali. Není divu, obě svá utkání vyhráli – před týdnem se Slovinskem 1:0 a v pondělí s Albánií dokonce 4:0.

