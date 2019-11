„Jsem na svůj tým pyšný a musím před kluky smeknout, protože jsme tu odehráli velice dobré utkání nadstandardní úrovně,“ zářil po zápase trenér Dynama David Horejš a nikterak se netajil tím, že se ziskem bodu z Letné panuje v týmu ligového nováčka plná spokojenost.

Úvodní pětiminutovka zápasu patřila Spartě, její hráči si ale žádnou situaci, která by byla pro hosty nebezpečná, nevytvořili. Navíc Jihočeši, ač byli pod tlakem, se snažili napadat soupeře hodně vysoko, a to se jim také záhy vyplatilo. Už v 7. min. po zisku míče na půli hřiště předvedli ukázkovou brejkovou akci, kterou Schranz po spolupráci s Mršićem zakončil ranou pod břevno na 0:1.

Zisku míče předcházela velká chyba Mandjecka, jenž dostal v týmu Sparty ve středu hřiště přednost před Haškem či Krejčím. „Chtěli jsme do naší hry vnést větší míru kreativity a Georges vypadal v tréninku dobře. I do zápasu měl velmi dobrý vstup, ale od toho prvního gólu soupeře se hledal,“ vysvětloval trenér Sparty Václav Jílek.

Autor gólu na 0:1 při poločasovém rozhovoru pro Českou televizi potvrdil, že na podobné situace hráče Dynama trenéři připravovali. „Já to zkusil, vletěl jsem tam, podařilo se nám získat míč a pak už to bylo jednoduché, šli jsme tři na dva,“ usmíval se Ivan Schranz.

Inkasovaný gól hned na začátku zápasu byl pro Pražany šokem, zhruba po deseti minutách se ale zvedli a poprvé zahrozili, Kangovu ránu z voleje k tyči však brankář Drobný výborně vyrazil. Dvě minuty poté z přímého kopu za zákrok Schranze na Kangu sám faulovaný hráč ale z výhodné pozice dva metry za vápnem mířil jen do zdi. Ke konci úvodní půlhodiny sice Hložek na malém vápně Čoliče přetlačil a dostal míč do sítě, systém VAR ale odhalil zřejmě ruku jeho spoluhráče Kozáka a gól tudíž neplatil.

Krátce nato se ale Sparta vyrovnávacího gólu dočkala, když Novák přidržel Kozáka za dres, a přestože při Kangově pokutovém kopu brankář Drobný směr střely vystihl, na míč nedosáhl – 1:1.

Vyrovnávací gól hosty do kolen však nesrazil a ještě před odchodem do kabin naopak znovu udeřili, když Čolić z trestného kopu za faul na Ledeckého zaskočil Heču v brance Sparty ranou z pětadvaceti metrů k tyči – 1:2!

„První poločas připomínal situace ze začátku sezony, čímž mám na mysli způsob naší hry,“ vrtěl hlavou trenér Jílek a vytýkal svým hráčům nízkou míru aktivity a kvality a nekompaktnost. „Celý poločas vůbec neodpovídal tomu, jaký byl záměr. Postrádali jsme daleko větší míru vnitřní energie hráčů,“ hněval se domácí kouč.

V poločase zřejmě následovala ve sparťanské kabině řádná bouřka, protože po změně stran Sparta fotbalisty Dynama zatlačila na jejich polovinu hřiště. Ani pod tlakem ale Jihočeši nezapomínali na ofenzivu a po jednom z brejků měli blízko k tomu, aby prvně v zápase utekli na rozdíl dvou gólů. To by se ale musel Brandner pokusit ve slibné pozici vypálit, on však ještě hledal lépe postaveného Schranze, k tomu ale balon nedoputoval.

Jak na to, vzápětí předvedl na druhé straně Plavšič, jenž pár vteřin poté, co vystřídal Vindheima, se opřel do míče dva metry za velkým vápnem a tvrdou ranou o tyč vyrovnal na 2:2. „Ten gól mě mrzí. Byl to jen mžik, ale já si myslel, že to jde mimo a vůbec jsem na tu ránu nereagoval. Určitě to byla střela, kterou jsem měl chytat,“ nehledal v rozhovoru pro klubový web výmluvy Jaroslav Drobný, jenž ale v zápase byl opět velkou oporou svého mužstva.

Za stavu 2:2 pak tlak Sparty pokračoval a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy Pražané skóre definitivně otočí ve svůj prospěch. Dvacet minut před koncem Hložek po vydařené individuální akci potáhl míč od postranní čáry až k vápnu a tvrdě vypálil, jenže Drobný, jako každý správný gólman, měl v tu chvíli dobře postavené tyčky… „Když ale chcete bodovat na Spartě, musíte předvést kvalitní výkon a mít i trochu štěstí,“ krčil rameny trenér Horejš.

Jen štěstí by na Letné však nestačilo, taky je třeba umět těžit z chyb soupeře – tak, jak to čtvrt hodiny před koncem ukázal David Ledecký, když po dlouhém výkopu brankáře Drobného šel důsledně do souboje s Kayou, rozhodil ho a rychlý únik zakončil chladnokrevně podél vybíhajícího gólmana Heči – 2:3! „Takové chyby se stávají, je to fotbal. Abychom pořád na někoho něco házeli, to tedy ne. Je to stejná chyba, jako když neproměníme naše vytvořené šance. Body jsme neztratili kvůli třetí brance, ale vinou špatného prvního poločasu,“ hájil v rozhovoru pro klubový web svého spoluhráče kapitán Sparty Martin Frýdek.

Jihočeši na Letné potřetí o gól vedli, a byť naději na jejich šestou výhru za sebou už tři minuty nato po Plavšičově nahrávce uhasil další střídající sparťan Tetteh gólem na konečných 3:3, nicméně i tak je bod z Letné pro Dynamo velkým úspěchem! „Jeli jsme sem s tím, že chceme natáhnout sérii a využít toho, že jsme v laufu. Dostali jsme se třikrát do vedení, ale je třeba přiznat, že Sparta má takovou kvalitu, že nás vždy po gólu dostala trošku pod tlak a dokázala srovnat. Remíza ale tomu slušela, bod samozřejmě bereme. Jsem hrdý na to, že jsme opět dali venku tři branky,“ vyzdvihl trenér Horejš a přiznal, že v okamžiku, kdy v nastavení Krejčí zblízka z dorážky překopl odkrytou branku, by se v něm krve nedořezal: „Prohrát po takovém zápase, který jsme tady odehráli, by byla obrovská škoda,“ spínal ruce.

Těsně před koncem ještě domácí hráči i fanoušci se po střetu Čoliće s Kozákem dožadovali penalty, sudí Marek to ale viděl jinak a VAR jeho verdikt nerozporoval.

V dalším kole jede Dynamo v neděli do Jablonce.