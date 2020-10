„Hlavně druhý poločas tam z naší strany byl velice dobrý,“ konstatoval trenér David Horejš, dle něhož jeho svěřence připravily o ještě lepší výsledek v první půli zbytečné chyby směrem dozadu. „Ale za výkon po přestávce jsme si vyrovnat zasloužili,“ podtrhl kouč Dynama.

Přáním hráčů i trenérů tudíž bylo po reprezentační pauze na výsledek a hlavně na výkon z Ml. Boleslavi navázat doma se Zlínem, jenže kvůli epidemii koronaviru a následným vládním opatřením byly v Česku všechny sportovní soutěže minimálně na dva týdny přerušeny.

O uplynulém víkendu se liga tudíž nehrála a také zápas Dynama se Zlínem byl odložen, Ligová fotbalová asociace rozhodla, že I. liga bude pokračovat ihned, až to situace s koronavirem dovolí.

Jenže kdy to bude, to nikdo neví.

„Situace v této době je taková, jaká je, my to musíme respektovat,“ uvedl David Horejš. „My jsme rádi, že teď můžeme alespoň plnohodnotně trénovat,“ vyzdvihl a připomněl dobu, kdy i ligoví fotbalisté na jaře mohli trénovat jen individuálně.

Také teď zprvu platila jistá omezení, protože na rozdíl třeba od hokejistů, kteří ve vnitřních prostorách trénovat nesmějí, fotbalisté venku sice trénovat mohli, ale jen do šesti osob. To bylo po jednáních Národní sportovní agentury s ministerstvem zdravotnictví změněno a Ligová fotbalová asociace minulý týden zveřejnila právní výklad vládního opatření ze 12. října, na základě něhož je možné v profifotbale tréninkové jednotky absolvovat bez omezení počtu osob. „Pro hráče i členy realizačních týmů se jedná o jejich hlavní výdělečnou činnost,“ znělo vysvětlení této změny.

„Dva tréninky jsme ještě absolvovali jenom v těch malých skupinkách, teď už však můžeme trénovat tak, jak potřebujeme a jsme přesvědčeni, že až se soutěže zase rozběhnou, že budeme dobře připraveni,“ zdůraznil hlavní trenér Dynama. „Samozřejmě nemůžeme využívat vnitřní prostory, takže kluci jezdí rovnou na Složiště a po tréninku zase hned jedou domů. S tím ale nic nenaděláme, respektujeme to.“

Covid-19 se nevyhnul ani Dynamu. „Byť úzkostlivě dodržujeme veškerá hygienická opatření, s Bohemkou jsme měli zápas odložený a kompletní jsme nebyli ani v Boleslavi,“ krčil rameny Horejš.

Hráče či členy realizačního týmu, kteří byli pozitivní, sice Horejš jmenovat nechtěl, ale vzhledem k tomu, že gólmanu Drobnému v Boleslavi kryl na lavičce záda mladý Kerl, zřejmě virus v Dynamu zavítal i mezi tři tyče. „Dan Kerl s námi trénuje a je součástí týmu, tu šanci si určitě zasloužil,“ podtrhl Horejš.

Dle losu by Dynamo mělo teď o víkendu hrát na Spartě a nato ve středu 28. října dohrávku s Bohemians, s tím ale v Dynamu příliš nepočítají: „Do 3. listopadu je nouzový stav, do té doby změnu současného režimu nepředpokládáme. Co bude dál, to se uvidí, samozřejmě bychom si ale přáli, aby se první liga co nejdříve zase rozběhla. Na druhou stranu plně respektujeme daný stav, zdraví je především,“ uzavřel Horejš.