Fotbalisty Dynama v lize proti Slavii vedl v roli hlavního trenéra Tomáš Zápotočný, jeho kolega z trenérského tandemu Marek Nikl byl z funkce těsně před cestou do Edenu odvolán.

Sportovní manažer Dynama Jan Podroužek. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Přitom deset dní předtím na besedě s fanoušky majitel klubu Vladimír Koubek sdělil, že oba trenéři mají důvěru vedení dál.

„Od té doby, kdy se majitel tak vyjádřil, se ale udály nějaké další věci,“ v rozhovoru pro O2 TV reagoval sportovní manažer Dynama Jan Podroužek a připomněl, že pak přišla i pohárová prohra s Jabloncem: „Nespokojenost s tím, jak se tým prezentuje, dále narostla, a to vedlo k rozhodnutí, na kterém se vedení klubu dohodlo. Zčásti jsme reagovali na to, že jsme se situací nespokojeni, zároveň ale tím krokem zachováváme jistou kontinuitu práce realizačního týmu. Naším přáním je, aby tento krok přispěl k lepším výsledkům v lize.“

Že k Niklovu odvolání došlo až těsně před cestou do Edenu, podle Podroužka bylo kvůli určité časové posloupnosti, která vyvrcholila až ve čtvrtek, dva dny před zápasem se Slavií.

Že by důvodem k Niklovu odvolání byly závažné názorové neshody mezi trenéry, Podroužek odmítl: „Ve všem se trenéři možná neshodli, to však je v každém realizačním týmu normální, spory mezi nimi v tom, kam by tým měl směřovat, ale nebyly. Prostě my byli nespokojeni tím, jak se mužstvo prezentovalo a jaké výsledky mělo,“ uzavřel.

Jan Podroužek reagoval též na dotaz ohledně záložníka Jakuba Hory, jenž byl z kádru prvoligového týmu vyřazen: „Situace je v řešení, což znamená, že se jedná o ukončení jeho smlouvy v Dynamu. Až k tomu dojde, budeme o tom veřejnost informovat,“ konstatoval sportovní manažer Dynama Jan Podroužek.