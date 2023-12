Karel Vácha nastřílel za Dynamo 55 gólů. Nejvíc v historii. Prožil v černobílém dresu dobré časy, pamatuje ale i na ty horší. "Také jsem jednou sestoupil," připomíná, že rozhodně nemá patent na rozum. Co mu ale hlava neber, je skóre klubu. 18 zápas: 15:41. "Dostává se hodně gólů, málo se dává, nevidím do přípravy, nevím, co je pravým důvodem. Málo nastřílených gólů ale není jen otázka útočníků, to je hrou celého týmu. Totéž platí o obdržených gólech, všechno to záleží na hře celého mužstva, ne jen na obráncích."