Miroslav Jirkal se po letech vrací do českobudějovického Dynama, tentokrát jako asistent trenéra Františka Straky. Tento zkušený odborník, který má za sebou bohatou kariéru v Asii a arabských zemích, přináší do týmu nejen své trenérské dovednosti, ale i hluboké znalosti moderních technologií pro analýzu hry. Dynamo čeká náročná cesta, ale s Jirkalem na palubě se může těšit na profesionální přístup a neúnavnou práci.

Návrat domů. Deník jako první přinesl informaci, že se Miroslav Jirkal vrací do Dynama. Zprávy se v týdnu potvrdily. Jirkal už je na tréninku asistentem Františka Straky. Dynamo čeká cesta do Mladé Boleslavi. Aktuální pohled do tabulky nejvyšší soutěže je tristní. 3 zápasy. 0 bodů. Skóre 1:9! Co je ještě horší, je "tabulka pravdy". České Budějovice totiž mají za sebou dva zápasy v domácím prostředí, v obou propadly.

Kdo je Miroslav Jirkal? Bývalý brankář českobudějovického Dynama působí ve fotbalovém prostředí v roli trenéra, pozorovatele, experta. Právě odborné znalosti využil během MS v Kataru, kdy přímo ze studia České televize v přestávkách před a po zápasech komentoval dění na světovém šampionátu. "Protože mám bohaté zkušenosti z trenérského působeni v zemích Asie a arabských zemí, na klubové i reprezentační úrovni, tak mě Česká televize oslovila zda bych moderoval mistrovství světa jako expert na týmy těchto zemí," popisuje cestu, která odchovance fotbalu z Nových Hradů přivedla až na Kavčí hory.

Jirkal po světě často putoval se současným trenérem české reprezentace. Parťák Ivana Haška připravoval informace o soupeřích. Ze společného působení právě s Ivanem Haškem má Jirkal o Asii možná největší znalosti ze všech českých fotbalových expertů. "Jsem rád, že se dost z těchto týmů dostalo do vyřazovací fáze, svědčí to o vzrůstající kvalitě fotbalu v těchto zemích," vrací se Jirkal a nepřímo tak vlastně potvrzuje, že v tomto regionu zanechali s kolegy opravdu velmi výraznou stopu.

Z doby působení ve Spojených arabských emirátech, v Číně a naposledy v Libanonu načerpal moře zkušeností. "Třeba fotbalisté z Íránu a Korey byli našimi přímými soupeři v závěrečné kvalifikaci mistrovství světa," vrací se k angažmá u libanonské reprezentace. Další týmy a hráče ze Saúdské Arábie , Kataru, Maroka, Austrálie a Japonska jsem měl nasledované z dřívějších zápasů a turnajů při působení na Fotbalové asociaci Spojených arabských emirátů, kde jsem na reprezentační úrovni pracoval čtyři roky."

Dynamo si může být na sto procent jisté, že se vrací poctivý odborník. Srdcař. A hlavně : Dynamák! Jak má Jirkal ve zvyku, svěřenou práci vždy odvede na sto procent. Nikdy nic neošidí.

Miroslav Jirkal ve své trenérské kariéře pracoval i jako žádaný pozorovatel soupeřova týmu pro Liberec, Slavii Praha, Spartu Praha a českou reprezentaci.

Snad se neurazí, když zmíníme, že nepatří mez mladou generaci trenérů. Narodil se 19. listopadu 1955 v Českých Budějovicích. Za rok už mu bude 70! Jenže věk jen jenom číslo. Moderní technologie se už dávno staly jeho velkým pomocníkem. "Při své práci trenéra a analytika používám dlouhá léta moderní technologie a speciální aplikace, které slouží nám, trenérům, a v konečném důsledku i našim hráčům." Co využívá z moderních technologií nejvíc? A k čemu? "Především k analýze hry a jednotlivých hráčů svého týmu i týmů soupeře. Například elektronickou tužku mám ve svém notebooku a používám ji u všech týmů, kde jsem působil."