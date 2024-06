Asistent trenéra Dynama České Budějovice Jiří Kladrubský rozvířil vody českého fotbalu svými pozápasovými prohlášeními. Kritizoval finanční situaci klubu a vyzval majitele k jasnému vyjádření. Majitel Vladimír Koubek reagoval okamžitě a označil Kladrubského slova za nepravdivá. Tato výměna názorů odhaluje hlubší problémy v klubu, které mohou mít dalekosáhlé důsledky.

Černobílé Dynamo a Vladimír Koubek v roli jeho majitele | Video: Deník/ Kamil Jáša

Měla to být oslava fotbalu. A byla. Dvě barážová derby přilákala na stadiony nevídanou návštěvu. Model nadstavby s následnou baráží, přestože ho mnozí kritizují jako zbytečnou zátěž navíc, je pro fanoušky úžasně atraktivní. Na "Střeláku" i na stadionu v Kvapilově ulici byly děti, dámy, všichni se bavili náramně. Vyprodáno. 2500 diváků. Další už by se nevešli. Ani jeden.

Zážitek ze sportovního dramatu pokazila pozápasová prohlášení.

Lavinu spustil asistent trenéra Dynama České Budějovice Jiří Kladrubský. "Ptám se majitele. Co bude dál?" Emotivně sám od sebe vyprávěl do mikrofonů a kamer. Narážel na situaci v klubu, o které se mluví dlouhodobě. Majitel Vladimír Koubek dává jen těžko dohromady potřebné finanční prostředky. Zpožďovaly se výplaty, hráči čekali na odměny. Na konci února přišel majitel klubu s prohlášením o vyrovnání všech pohledávek. "Nedlužíme hráčům, realizačnímu týmu, ale ani béčku," říkal. Přidal i ohlédnutí za svým působením v klubu: "Za tři sezony, co jsem tady, tedy za těch zhruba dvaatřicet měsíců jsme měli dvakrát zpoždění jeden den, jednou pět a jednou šest dní. Když jsme řešili přechod a spolupráci se strategickým partnerem, tak se peníze zadrhly. Teď je všechno v pořádku," zopakoval Koubek, který potvrdil, že klub dál aktivně jedná o změně majitele. Za hráče informaci posvětil Patrik Hellebrand. Dvacátého února v 15:39 odpověděl stručně, jasně a výstižně: "V tomto směru je teď v klubu všechno v pořádku." To byl únor.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Utekly další tři měsíce, je červen, a Kladrubský rozvířil dění vyjádřením po zápase v Táboře dalšími větami. "Peníze nechodí, hráči odcházejí z klubu, ptám se majitele, co bude dál." A majitel? Jak Kladrubský žádal, prakticky okamžitě odpověděl: "Klub SK Dynamo České Budějovice se zásadně vyhrazuje proti informacím, které byly řečeny na tiskové konferenci po utkání FC SILON Táborsko – SK Dynamo České Budějovice z úst asistenta trenéra Jiřího Kladrubského. Informace, které byly na pozápasové tiskové konferenci Jiřím Kladrubským prezentovány, se nezakládají na pravdě. Výplaty k dnešnímu dni (tj. 3.6. 2024) jsou v prodlení dvou dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá."

A protože se Kladrubského slova majitele osobně dotkla, přidal prostřednictvím oficiálního vyjádření ještě dovětek: "Asistent trenéra Jiří Kladrubský navíc k podávání těchto informací nebyl oprávněn a porušil své pracovní povinnosti a smlouvu. Klub také zváží další působení Jiřího Kladrubského v klubu."

Rozruch způsobil také post na síti X majitele libereckého klubu Ondřeje Kanii: "Jsem zvědav, zda bude mít Dynamo problémy s obdržením licence od FAČR pro další sezonu," vyjádřil se na sociální síti. "Asi by problém mit měli. Nám byla licence neudělena (pokud se nepletu poprvé v historii Slovanu), museli jsme se odvolat a zaplatit pokutu - důvody prvotního neudělení radši bez komentáře." Byl-li post míněn jako sonda do dění v libereckém klubu a jeho vztahu k FAČR, dá se pochopit. Nabádal-li ale k neudělení licence v konkurenčním klubu, dá se považovat minimálně za nekolegiální.

Pár minut po konci druhého zápasu se vyjádřil i výkonný ředitel FC Silon Táborsko Martin Vozábal. Emočně vypjatý souboj zpracovával po svém. V Dynamu hrál, Tábor šéfuje. Z Dynama už jako funkcionář odcházel po neshodách právě s majitelem Koubkem. "Dynamo je pro mě srdeční záležitost," potvrdil a pak přidal i věty, které nikdo nečekal. Po utkání totiž zamířili nejen do domácí kabiny, ale vydal se i mezi hráče Č. Budějovic! "Poděkoval jsem Dynamu za férový boj. U většiny hráčů jsem se podílel na jejich příchodu do tohoto klubu. Řekl jsem jim, že z mého osobního pohledu je to poslední varování. Obecně v celém fotbale. Pokud bude Dynamo takto pokračovat, sestoupí z ligy příští rok. Tohle není hodné Dynama. Já odcházel před třemi roky, po třech létech klub klesl někam, kam vůbec nepatří. Jeho možnosti jsou absolutně jiné. Musí si oni zodpovědět, kde je problém. Cítím v té organizaci nesoulad. Absolutní averzi vůči lidem, kteří klub vedou. Druhou věcí je pohled na Dynamo z hlediska marketingu. Značka absolutně utrpěla. Všichni se jí vysmívají. Myslím lidi z fotbalového prostředí mimo Budějovice. To si Dynamo nezaslouží."

Jak ze situace ven? Jak zlepšit obraz Dynama v České republice? Jednoduchý recept neexistuje. Není. Pohled je rozdílný podle toho, na jaké pozici se právě v Dynamu nacházíte. Pokud teď majitel vyhodí Kladrubského na minutu, nebylo by na tom nic divného. Zkuste si otevřít ústa ve vaší firmě. Uvidíte, jak rychle se dají věci do pohybu… Vzájemnou spolupráci mezi Koubkem a Kladrubským si teď dokáže představit málokdo. Vyloučená ale není.

Stále jasněji to vypadá, že jediné správné řešení pro klub, který vznikl v roce 1900(!) je co možná nejrychlejší prodej. Jenomže ten musí dávat současnému majiteli smysl. Čím dřív ho Vladimír Koubek v některé z nabídek (jsou-li vůbec nějaké konkrétní) najde, tím lépe pro hráče, trenéry, asistenta Kladrubského, fanoušky, a hlavně přímo pro Vladimíra Koubka, který do klubu přicházel s dobrou vizí, ale sérií nepopulárních kroků, byť v jeho očích opodstatněných, proti sobě popudil širokou fotbalovou veřejnost.