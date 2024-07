Na utkání České Budějovice - Olomouc dorazilo 3492 diváků. Potěšil je Jan Kliment. I když třeba dostal gól právě jejich tým. Klimentovy nůžky, které znamenaly vedení 1:0, pochválil i záložník českobudějovického Dynama Samuel Šigut: "První poločas byl takový nahoru dolů, výsledkově pro nás určitě lepší. Myslím si, že oba týmy se teprve chytaly. Je to pořád první zápas po přípravě, takže tam byly nějaké chyby z obou stran. Nějaké šance jsme si vytvořili my, nějaké Sigma. Druhý poločas přinesl úžasný gól Klimenta. Druhý gól už jenom potvrdil olomouckou dominanci ve druhém poločase."

Překvapený z netradičního zakončení byl i olomoucký brankář Tadeáš Stopen. "Jsem rád, že ve druhé půlce jsme dali dva góly. Ten první byl opravdu pěkný. Říkal jsem si, do čeho se Kliment pouští, ale jak jsem viděl, jak tam míč krásně zapadl, už mi nezbývalo nic jiného než zatleskat. No a pak jsme dali druhý gól, kterým jsme se tak nějak uklidnili a myslím, že jsme to docela zkušeně dohráli."

Co Janu Klimentovi prolétlo hlavou těsně před geniálním zakončením? "Prvně mě napadlo, že někdo bude za mnou, půjde do hlavičky, a mu ukopnu hlavu. Ale pak jsem si řekl, že do toho jdu a zkusil jsem to. No a vyšlo to."

Po druhém Klimentově gólu postavení střelce dlouho řešit VAR. "Jasně, že mě napadlo, že to mohl být ofsajd. Vůbec jsem to neviděl. Myslel jsem si, že to je padesát na padesát a že se může stát všechno. Nakonec se to rozhodlo takhle. První kola jsou strašně důležitá. Jsou jiná než ta ostatní. Pro nás to jsou strašně cenné tři body."