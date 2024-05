Fotbalisté Dynama Č. Budějovice hrozbu přímého sestupu z I. ligy odvrátili, vyhráno ale ještě nemají. Svou účast mezi prvoligovou elitou budou muset ještě obhájit v baráži s Táborskem.

Martin Králik věří, že Dynamo v baráži s Táborskem uspěje. | Foto: Foto/ archiv Deníku

„Do jarní části sezony jsme šli s cílem skončit na barážových příčkách, a to jsme splnili. Další dva neméně důležité zápasy nás ale teď ještě čekají,“ po posledním zápase nadstavby v Karviné prohlásil trenér Jiří Lerch, jenž před prosincovým utkáním na Bohemce (0:0) spolu s Jiřím Kladrubským převzal tým po odvolané trenérsko dvojici Nikl a Zápotočný.

Fotbalisté Táborska budou dle Lercha určitě hodně nepříjemným a těžkým soupeřem. „Při vší úctě k Táborsku ale věřím, že ten dvojzápas zvládneme,“ zdůraznil Lerch.

Věří si i hráči Dynama: „Po podzimu nás mnozí odepisovali, my se ale stmelili jako tým,“ vyzdvihl stoper Martin Králik. „Za cíl jsme si na začátku roku dali dostat se alespoň do baráže. To jsme splnili, víme však, že jsme udělali teprve první krok a teď nás čeká ten druhý a neméně těžký, věřím ale, že úspěšný,“ uzavřel zkušený bek.

Silon Táborsko má za sebou ve II. lize mimořádně úspěšnou sezonu, během níž se svěřenci trenéra Romana Nádvorníka pohybovali převážně v horních patrech tabulky a nakonec skončili na třetí příčce za vítěznou Duklou Praha a druhým béčkem Olomouce, které se baráže zúčastnit nemohlo.

Hráči Táborska se na jihočeské derby velice těší. „Já sice pomýšlel spíše na Zlín, ale derby s Budějovicemi je velmi lákavé,“ vyzdvihl třiadvacetiletý křídelník Vladimír Zeman, jenž k úspěšné sezoně Táborska přispěl čtyřmi góly a třemi asistencemi.

První zápas baráže mezi mužstvy Dynama a Táborskem se bude hrát ve čtvrtek 30. května v Českých Budějovicích na Střeleckém ostrově (18), odveta bude v neděli 2. června v Táboře na Kvapilce (17:30).