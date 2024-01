Kdo přijde na lavičku fotbalového Dynama? Klub definitivní potvrzení informace zatím nenabídl. Deník jako první nabídl jméno Jarolím. V kuloárech se ale skloňuje řada dalších jmen. Jak dění kolem klubu vnímá Emil Kristek? Působil v Dynamu na několika pozicích. V minulosti byl dokonce ředitelem klubu.

Jeho mottem je spokojenost fanoušků. "Moje práce je u obchodu a marketingu. Také se věnujeme práci s fanoušky, aby chodili v co největším počtu. Připravit trochu zábavy. Ne jenom hokej nebo fotbal. Z návštěvy na stadionech musí mít fanoušek i zážitek…"

Emil Kristek pracuje v Dukle Jihlava. "Jsem v Dukle," potvrzuje. "Na svoji žádost jsem po minulé sezoně přišel za jednatelem klubu Bedřichem Ščerbanem. Požádal jsem ho, abych nebyl na pozici ředitele klubu." Kristek vysvětluje: "Já se chci věnovat obchodu. Jihlava staví arénu, tým jezdí do Pelhřimova, s ředitelskou pozicí je spojena spousta starostí, které mě od obchodu zdržovaly."

Dukla Jihlava je ve světě nejen českého hokeje skvělá značka. Klub vznikl v roce 1956. V reprezentačním výběru hrávali nejdůležitější roli hráči, kteří oblékali jihlavské červenožluté dresy. Velkou zásluhu na tom měla armáda, neboť právě její zásluhou museli za Duklu hrát ti nejlepší z hokejových branců. Přesto většina z nich dorostla mezi hokejové osobnosti právě až během svého působení v Jihlavě. V období 1966 až 1972 Dukla opanovala československou ligu, výsledkem bylo šest titulů v řadě. Podobnou sérii měla i v letech 1981 až 1985, kdy její hráči celkem čtyřikrát zvedli nad hlavu pohár pro mistra ligy.

A současnost? Extraligu klub nehraje. Finančně je situace stabilizovaná. "Udrželi jsme si všechny sponzory," říká Kristek, který má obchod v hokejovém klubu na starosti. "Chybí nám ale peníze ze vstupného. To je zhruba deset až třináct milionů korun. Do Pelhřimova jezdí 500 až 1000 lidí. Do Jihlavy chodily dva až tři tisíce. Stadion v Pelhřimově je jen pro dva a půl…"

Kristek se stále cítí být hrdým Jihočechem.Kristek Bydlí a žije v Boršově nad Vltavou, za prací dojíždí do Jihlavy a do Prahy… "Když ale někam přijdu, tak se mi zdá, že mě vnímají jako přestěhovalce. Už jsem 25 let mimo Budějovice. Jsem Českobudějovičák. Narodil jsem se tu. Bydlel jsem v Budivojově ulici, chodil jsem do školy do Kubatovky, pak až jsem šel za prací. Pětadvacet let jsem byl jinde. Praha, Plzeň. Auta, dům a ostatní věci si vždy kupuji v Českých Budějovicích, tím i podporuji místní podnikatele. Například auto jsem manželce koupil v společnosti, kde prodává bývalý vynikající hokejový obránce Milan Nedoma. V Boršově jsem postavil dům, žiji skromně. Vrtulníkem létat nebudu, dva řízky taky nesním, mám spoustu kamarádů, většinou jsou z nich úspěšní podnikatelé. Mám s nimi velmi dobré vztahy."

Jako bývalý ředitel fotbalového klubu SK Dynamo Č. Budějovice si Emil Kristek myslím, že právě dobré vztahy potřebuje prvoligový klub ze všeho nejvíc. "Víc než peníze. S dobrými vztahy i finance přijdou."

Osud fotbalového klubu pod Černou věží mu leží na srdci. "Mám informace z médií. Sem tam mi někdo něco řekne. Když ale nevím přesně, co se v klubu děje, je těžké situaci komentovat."

Kristek má docela jasno v tom, na co by se v Dynamu měli aktuálně zaměřit. "Ze sportovního hlediska budou muset myslet na baráž. Musí se vyhnout poslednímu místu. Já ale říkám, když nejde o život, tak se nic tak strašného nestane. I kdyby se sestoupilo. Svět se taky nezblázní. Alespoň by se Dynamo připravilo pro další období. Záleží ale na dalších krocích, které, pokud k tomu dojde, udělá nový majitel klubu."

Bude Emil Kristek novým ředitelem Dynama? "Ne! Určitě ne! Já ne," říká rezolutně. "Nemám takové ambice. Letos jsem oslavil 55. narozeniny, už jsme si ředitelování užil až dost. Chci se věnovat rodině. Už chci mít svůj klid. Vlastní dcera se mě do tří let bála. Ráno jsem odcházel do práce, spala, když jsem se vracel, tak už zase spala. To už bych nechtěl opakovat. Spíš jsem člověk obchodního typu. Mám hodně kamarádů, se kterými komunikuju, obchod mě naplňuje, obchodníky seznamuju, propojuju je. Ředitel ale nebudu. Snad budu mít brzy vnoučata, těm se chci věnovat."

Přesto má signály, jakou cestou se bude klub SK Dynamo Č. Budějovice ubírat. Kdo podle Kristka usedne na trenérskou lavičku? "To teď neví nikdo. Já se nechci a nebudu vměšovat do sportovní stránky, jsem jen jako fanoušek, do příchodu nového majitele bych nechal trénovat Lercha s Kladrubským."

V médiích se objevily informace, podle kterých Kristek "dohazuje" Dynamo bývalému šéfovi českého fotbalu Františku Chvalovskému. "To je nesmysl." Ohradil se. "Frantu Chvalovského znám třicet let. Tykáme si. Jsme kamarádi. Vážím si ho. Pro mě je to nejlepší předseda, který u fotbalu byl. Je člověk, který je v pohodě. Komunikujeme spolu, to ale neznamená, že bych měl nějaké ambice. Určitě já nebudu dělat ředitele. Z toho už jsem vyrostl. Uvědomuju si, kde je moje místo. Starám se o to, aby klub žil, aby byly zaplacené faktury. Moje práce je u obchodu."