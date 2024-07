Na jihu Čech ho zná každý fanoušek sportu. Jmenuje se František Čech. Rozdával hokejovou radost, dodnes fandové po celé republice vzpomínají na na jeho kousky před brankovištěm. "Čech? Jasně. Pamatuju si. To byly blafáky," odpověděl docela nedávno na dotaz Deníku legendární Dominik Hašek. František Čech hrál také výborně fotbal. Později i pískal. Protože mu osud jihočeských sportovních klubů vždy ležel na srdci, zajímá ho i dění v českobudějovickém Dynamu. "Jsem rád že se Franta Straka a Emil Kristek vrátili do Dynama," odpovídá na otázku jasně a srozumitelně. Bývalý excelentní hokejový útočník přidal i osobní detailní pohled: "Ale nebudou to mít určitě jednoduché, protože hráčská kvalita není moc velká a bohužel dneska je to hlavně o penězích."

Fanoušci mají po loňské nepovedené sezoně, kterou klub zachránil až v baráži, obavy, že ta aktuální bude ještě horší. "Jsem sám zvědav, jak se s tím nové vedení popasuje. Budu držet palce, aby to Budějovice zvládly, protože mají krásný stadión a liga sem patří. Na druhou stranu je mi líto trenérů, kteří museli skončit," říká Čech. Dobře ví, o čem mluví, jako trenér mládeže se na ledě pohybuje už pěknou řádku let. "Trenéři, co teď končí, to neměli vůbec lehké, přitom v těch podmínkách, ve kterých pracovali, přesto ligu zachránili," připomněl legendární hokejista František Čech práci Lercha a Kladrubského.