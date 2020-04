Po podzimní části FORTUNA:LIGY, v níž výkony i výsledky Dynama jako ligového nováčka byly zřejmě největším překvapením soutěže, jste rozjeli výborně i prvoligové jaro, jenže po zápase v Plzni byla liga přerušena a její další osud je nejistý. Místo každodenních tréninků a víkendových zápasů už třetí týden máte jen individuální tréninky. Vy v Dynamu patříte k nejzkušenějším, jenže ani vy jste určitě nic podobného nezažil…

Je to pro nás všechny veliká změna, nicméně my tušili už nějakou dobu, že něco visí ve vzduchu. Už po našem zápase v Plzni se totiž objevily spekulace, že proti Liberci se asi bude u nás hrát bez diváků. Což nás samozřejmě moc mrzelo, protože za prvé fotbal se hraje pro lidi a za druhé pro nás domácí fanoušci jsou hodně důležití – a v této sezoně tuplem, protože chodí ve velkém počtu a fandí nám. Prostě jsou pro nás skutečně tím dvanáctým hráčem!

Nakonec jste ale s Libercem nehráli vůbec!

Že se bude hrát bez diváků, platilo jen jeden den. My si říkali, že to nebude ono, ale říkali jsme si, že se s tím nějak musíme vypořádat. Pak jsme se ale dozvěděli, že se nebude hrát vůbec. A bohužel nejen s Libercem, ale ani další kola. Což je hodně nepříjemné, musíme to však respektovat, jde o zdraví lidí, a to je na prvním místě. Musíme respektovat i to, že se nám úplně změnil taky denní režim.

Máte na mysli jistě to, že poté, co vláda v zemi vyhlásila stav nouze, v ligových klubech společné tréninky nahradily individuální výběhy. Platí to i pro gólmany?

Trenéři vždycky o víkendu zareagují dle toho, jak rozhodne vláda, a v neděli nám pošlou tréninkové plány na celý týden. V nich je dopoledne zaměřeno na kondici, takže je tam hodně běhání. Odpoledne jsou tam cviky na posilování, které jdou dělat doma. My brankáři dopoledne taky chodíme běhat, ale neběháme tolik jako kluci, protože ti tam mají opravdu hodně velké objemy a běhají i v jiném tempu. Mají speciální vesty a jsou kontrolovaní, všechno jde trenérům do počítače. My gólmani tyhle vesty nemáme, ale já si každý den jdu zaběhat svým tempem. Mám takové dvě trasy a ty střídám, aby to nebylo tak monotónní. Je to šest sedm kilometrů a já, jak jsem říkal, běžím svým tempem. Odpoledne mám speciální posilování, kliky a podobné věci na břicho, jak to máme stanovené od kondičních trenérů.

Jenže co speciální brankářská příprava? Co míč, ten vám nechybí?

Samozřejmě, že balon mi teď v přípravě chybí, brankář si potřebuje míč osahat.

Ale vláda přece schválila, že ve dvou lidech se venku být může, takže byste si přece mohl s někým zakopat, ne?

Taky mě to napadlo a minulý týden jsme s mým dobrým kamarádem, co chytá za Osek krajský přebor, si byli ve dvou dát venku brankářský trénink. Abychom žádné nařízení neporušili, ale taky si mohli trochu zase sáhnout na míč. Běhání a kondice, to jsou i pro gólmana důležité věci, my ale potřebujeme třeba odrazovku a další věci. Mladé kluky Sušaka a Janáčka kontroluje Jarda Drobný, se kterým jsem i já ve spojení, ale sebe si kontroluji sám. Vím, co potřebuji, abych, až se zase začne normálně trénovat, přišel stoprocentně připravený.

Když jste zmínil Jaroslava Drobného, jak jste přijal jeho návrat ze zahraničí? Jaký máte spolu vztah?

Jsme úplně v pohodě. Já se s ním potkal v Dynamu už před těmi dvěmi desítkami let. Mně bylo osmnáct, když jsem jel s áčkem na soustředění, jestli si dobře pamatuji, tak do Třeboně, a tam jsme se s Jardou v jednom týmu prvně setkali. On zrovna odcházel do Řecka, pár brankářských tréninků jsme spolu ale absolvovali, tehdy ještě taky s Palo Švantnerem. Jarda pak odešel do zahraničí a působil v evropských ligách. Ty bohaté zkušenosti, co je venku nabral, teď uplatňuje i tady. Drobas je pořád veliká persona a já se snažím od něj spoustu věcí odkoukat. Může se mi to hodit i do budoucna, pokud by mi třeba bylo nabídnuto v klubu pokračovat i po skončení aktivní kariéry.

Vy jste barvám Dynama byl věrný i v letech, kdy klub marně usiloval o návrat mezi elitu. Vždy jste říkal, že pevně věříte, že si za Dynamo první ligu ještě zachytáte. Máte radost, že jste se dočkal, zápas proti Bohemians odchytal a navíc pomohl týmu k vítězství?

Jsem v Dynamu třiadvacet let a myslím, že už jen to je důkazem, že ke klubu mám obrovský vztah. Když jsme tenkrát před pěti lety spadli naposledy, nesl jsem to velice těžce a hrozně moc mě to mrzelo. Ale jak se říká, i to špatné je k něčemu dobré, Dynamo v jisté době padlo po všech stránkách skoro až na dno, ale pak se tady začalo něco budovat a šanci dostali Páťa Čavoš, Lukáš Havel nebo Kuba Pešek a další mladí kluci. A jak se ukázalo, ta cesta byla zvolena správně, Čáva i Havlic jsou v áčku oporami a Péša hraje výborně v Liberci. Postupně se tady budoval kvalitní tým a povedlo se dát dohromady výbornou partu, která v minulé sezoně suverénně postoupila do ligy.

A v ní jste v závěru podzimní sezony z osmi utkání jich sedm vyhráli a jen na Letné hráli nerozhodně! A to nevídané vítězné tažení jste odstartovali právě doma zápasem s Bohemians, kdy jste vy nastoupil v základu a po letech se tak zase dočkal vytouženého návratu do prvoligové branky…

Já byl strašně šťastný už když se nám podařilo postoupit, návrat do ligy byl můj velký sen a že jsem se návratu Dynama do ligy dočkal, pro mě bylo velkou radostí, Dynamo prostě do ligy patří. A tu zmíněnou vítěznou sérii jsme si všichni velice užívali a já pevně věřím, že si i teď tady ještě hodně hezkých chvilek prožijeme.

Nikdo v tuto dobu zatím neví, jak dlouho ještě individuální příprava potrvá. Hodně vám ty každodenní legrácky v kabině chybí?

Pochopitelně, že to každému z nás chybí, partu máme fakt výbornou. V kontaktu ale jsme, nějaké ty sociální sítě máme, taky skupinu na votapu, a to jak s trenéry, tak i sami hráči, kde všelijaké ty fórky a srandičky letí. Kontakt tudíž máme, ty společné tréninky ale chybí, protože kontakt na hřišti je velice důležitý. Jenom běhat a běhat ve fotbale nestačí. Taky bychom potřebovali vědět, co bude dál, abychom tu přípravu mohli načasovat. My pořád nevíme, co bude.

A věříte, že vůbec ještě něco bude? Že bude liga ještě pokračovat?

Myslím si, že tím, že bylo odloženo Euro, se vytvořil časový prostor na to, aby se liga mohla dohrát. Můj tip je, že se liga opravdu dohraje, ale zřejmě bez nadstavby a bohužel i bez diváků. V televizi zápasy však budou, aby televizní práva byla naplněna. Je to ale jen můj soukromý názor a moje přání. Jak jsem říkal, neúčast diváků by nás všechny mrzela, my teď máme skvělé fanoušky, ale podmínky by pro všechny týmy byly stejné. Nicméně ze všeho nejdůležitější je zdraví, takže hlavní je, aby konečně už ta epidemie byla pryč.