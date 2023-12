Fotbalisté Dynama se s nevydařenou podzimní částí I. ligy loučili v Praze bezbrankovou remízou s Bohemians 1905.

Bezgólovou remízu Dynama v Praze s Bohemians hodnotil pověřený trenér Jihočechů Jiří Lerch. | Foto: Foto/ archiv Deníku

„Mrzí nás, že jsme neproměnili žádnou z našich šancí a že jsme doma nevyhráli, ale Budějovice hrály dobře a také měly nějaké příležitosti dát gól,“ krčil rameny trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Na přípravu týmu před zápasem na Bohemce pověřená trenérská dvojice Dynama Jiří Lerch a Jiří Kladrubský měla velice málo času. „Po středečním utkání s Hradcem jsme měli ve čtvrtek regenerační pozápasový trénink a v pátek krátký předzápasový trénink. Snažili jsme se samozřejmě zapracovat trošku na psychice, což kluci potřebovali, protože po sérii porážek byli v tomto směru hodně dole. Proto jsme se snažili kluky trochu povzbudit a co možná nejlíp se na Bohemku připravit,“ zdůraznil Jiří Lerch.

Pověření trenéři Dynama udělali pro zápas na Bohemians ve složení týmu oproti nevydařeném duelu s Hradcem řadu měn a až v průběhu zápasu se na hřiště dostali třeba i Havel, Alli či Adediran. „Museli jsme reagovat na to, že po Hradci jsme měli nějaké zraněné, třeba Alli měl virózu a k dispozici nebyli Hubínek ani Trummer, takže jsme museli až do poslední chvíle čekat, jak na tom kluci budou zdravotně,“ vysvětloval Lerch.

„Při troše štěstí jsme mohli uhrát tři body a v naší situaci lze jen těžko říct, že můžeme být s bodem spokojeni, já ale věřím, že i ten bod by mohl pro nás být pro jaro odrazovým můstkem,“ hodnotil remízu Lerch, dle něhož bylo důležité, že hráči zvládli zápas po psychické stránce. „Na to, abychom kluky dostali do nějaké herní pohody, jsme se před zápasem hodně zaměřili. Do utkání jsme šli s určitou taktikou, a přestože jsme Bohemku do nějakých šancí pustili a párkrát nás podržel brankář Janáček, na druhou stranu si myslím, že jsme byli hodně nebezpeční a vytvořili si hodně slibných příležitostí, kdy jsme mohli rozhodnout,“ zmínil Lerch velké šance Šiguta, Suchana a Alliho nebo Hellebrandovu dělovku do břevna. „Já pevně věřím, že na jaře budeme úspěšní a že se v lize zachráníme,“ uzavřel hodnocení zápasu Lerch.

Ten po zápase na Bohemce odpovídal i na dotaz, kdo na jaře tým povede. „V kabině jsme to před zápasem s Bohemkou neřešili a nebavili se o tom. Já to komentovat nechci, nejsem k tomu kompetentní, to je věc vedení klubu. My s Jirkou Kladrubským za úkol měli trošku se odpíchnout a zvládnout poslední podzimní zápas na Bohemce, což se nám, myslím si, docela povedlo. Hráči i my teď dostali dovolenou a během té doby vedení klubu dořeší, kdo tým povede a zda je třeba i nějaká možnost, že u toho zůstaneme my s Kládou,“ krčil rameny Jiří Lerch.