Ze dvou utkání s dalšími dvěma týmy, usilujícími ve fotbalové lize o záchranu, si fotbalisté Dynama Č. Budějovice dali za cíl získat čtyři body – tři doma se Zlínem a jeden v Karviné.

Kapitání Dynama a Karviné Zdeněk Ondrášek a Jaroslav Svozil před zápasem. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

„Teď tudíž musíme udělat všechno pro to, abychom to zvládli v Karviné za plný počet bodů,“ po smolné domácí remíze se Zlínem prohlásil trenér Jiří Lerch.

Jenže z Karviné se fotbalisté Dynama vraceli po gólu z penalty v nastaveném čase s porážkou 1:2. „Minule doma se Zlínem penaltu za podobný dotyk ruky, kterou jsme měli my kopat, VAR odvolal, teď ji rozhodčí proti nám zapískal,“ kroutil trenér Lerch hlavou. „Můžeme brečet sebevíc, nic s tím nenaděláme, ale prohrát v devadesáté minutě takovouto penaltou je kruté,“ smutně trenér Dynama krčil rameny.

Do utkání proti Dynamu Karviná nevyhrála jedenáct zápasů v řadě, takže po sobotním vítězství, díky němuž navíc Karviná poslední příčku v prvoligové tabulce přenechala právě Dynamu, zavládla v Karviné velká euforie. „Myslím, že jsme za vítězstvím šli víc než Budějovice a jsme moc rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce. Výhra je pro nás velká úleva. Budeme teď mít klid na práci,“ smál se zkušený obránce Jiří Fleišman. „Za tři dny jsme toho moc změnit nemohli, takže jsme hráčům spíše pořád opakovali, že jsou dobří fotbalisté a mají charakter,“ zářil trenér Marek Bielan, jenž v týdnu mužstvo spolu s Radimem Grussmanem převzal po odvolaném Juraji Jarábkovi. „Máme radost, že se mužstvo podřídilo taktice hrát na Martina Doležala. Sice nedal gól, ale podržel nám v soubojích s Poulolem i Králikem plno balonů,“ pochvaloval si. K penaltě, která zápas rozhodla, se vyjadřovat nechtěl: „Já tu penaltu neviděl. Nevím, zda byla ruka, či ne, ale myslím si, že jsme si tu naši bojovnost a vůli jít do rizika vyhrát zasloužili,“ dodal Bielan.

Zatímco Karviná slavila, hosté se domů vraceli zklamaní. „Vstoupili jsme přitom do zápasu velice dobře. Velkou příležitost, kterou měl Martin Sladký, jsme sice nedali, ale pak jsme vedoucí gól zaslouženě vstřelili. Byli jsme lepší, měli Karvinou na lopatě,“ chválil své svěřence trenér Lerch. „Bohužel jsme se zase dopustili některých individuálních chyb,“ vraštil čelo. „Kdyby brankář Janáček před gólem na 1:1 tu střelu vyrazil do strany, gól by nepadl. Byla to škoda, gól jsme dostali brzy, a to vždy s týmem zacloumá. Pak jsme se už těžko dostávali do zápasu,“ mrzelo ho.

Po přestávce už měla více ze hry spíš Karviná. „Ve druhé půli sedla na kluky nervozita a zbytečně jsme nakopávali míče, které se nám vracely,“ uznal Lerch, přesto však zápas dle něj směřoval jasně k dělbě bodů. „Jenže pak nastala ta situace v devadesáté minutě a penalta, která rozhodla o naší prohře. Pro nás je to kruté, ale zajíci se počítají až po honu a my nic nevzdáváme! Odstup mezi týmy na spodku tabulky není velký a je před námi dost zápasů na to, abychom se z toho dostali,“ uzavřel kouč Dynama odhodlaně.