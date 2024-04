V sobotním zápase 28. kola I. ligy se fotbalisté Dynama střetnou od 15 hodin na Střeleckém ostrově se Slovanem Liberec.

Minule doma fotbalisté Dynama podlehli Spartě 0:1 (na snímku Hellebrand v souboji se sparťanem Mejdrem), uspějí v sobotu s Liberem? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Na podzim v prvním vzájemném utkání vyhrál Liberec doma po gólu Kulenoviće těsně 1:0. Na jihu Čech zřejmě bude trenér Luboš Kozel nadále postrádat dlouhodobě zraněné Frýdka a Plechatého, naopak počítat už může i s Ghalim, který si odpykal trest za žluté karty. Chybět by neměli ani nejproduktivnější hráči týmu Kulenović (7+0) a Tupta (5+5).

V plné síle půjde do sobotního zápasu i Dynamo. „Karty žádné nemáme, akorát nás v týdnu trápila nějaká nachlazení, to by ale do zápasu už mělo být v pořádku,“ přemítal trenér Jiří Lerch. „Do přípravy se vrátil i dlouhodobě zraněný Lukáš Havel, ale do Pardubic s námi nejel, protože po předzápasovém tréninku sám přišel s tím, že ho zraněná žebra bolí a že se na utkání ještě necítí,“ krčil rameny trenér Lerch a dodal, že na marodce nadále je jen mladý útočník Prášek. „Také on už ale začal běhat.“

Liberec před cestou na jih Čech doma vyhrál se Slováckem vysoko 4:1, předtím dokázal nečekaně zvítězit 3:1 dokonce i v Plzni. V tabulce je Liberec sedmý s pětibodovým odstupem od osmé Olomouce a skupině o titul se přiblížil na jediný bod.

„Sílu fotbalistů Liberce respektujeme a víme, že mají výbornou formu a že se vezou na vítězné vlně. Po posledních úspěšných výsledcích jsou kluci z Liberce i po psychické stránce na tom jistě velice dobře a nás čeká silný a nepříjemný soupeř. Věřím ale, že jsme se v týdnu dokázali dobře nachystat a že za podpory našich fanoušků tolik potřebné body uhrajeme. Chceme doma uspět a uděláme pro to maximum,“ ujistil Jiří Lerch, jehož svěřenci před týdnem z Pardubic přivezli bod za remízu 1:1.

Už v pátek se na Hanou vydali fotbalisté druholigového Silonu Táborsko, které v sobotu od 10:30 hodin na stadionu HFK Olomouc v předměstí hanácké metropole v Holici čeká zápas s posledním Prostějovem. „Jenže na podzim jsme doma hráli s Prostějovem jen 0:0,“ odmítl podcenění soupeře trenér Roman Nádvorník a připomněl, že před týdnem v minulém kole Prostějov přivezl nečekané tři body z Brna po výhře 2:1 nad exligovou Zbrojovkou. „Čeká nás obrovsky těžký zápas, ale chceme ho zvládnout a zvítězit,“ zdůraznil trenér Táborska, které v tabulce II. ligy je na barážové třetí příčce.

Umístění v popředí tabulky si fotbalisté Táborska považují: „Samozřejmě jsme za to šťastní, musíme ale pracovat dál. Každý zápas teď bude těžší a těžší, musíme potvrzovat naši formu,“ prohlásil před utkáním s Prostějovem mladý útočník Pavel Svatek, jenž v minulém kole přispěl k výhře 4:1 nad Varnsdorfem dvěma góly.

Ve III. lize mají všechny tři týmy z jihu Čech výhodu domácího prostředí: Písek hraje už v pátek večer od 18 hodin s béčkem Bohemians, juniorka Dynama v sobotu od 10:30 hod. na Složišti změří síly s Vltavínem a béčko Táborska se střetne v neděli od 16:30 hod. na Svépomoci s Motorletem.

V divizi hrají v sobotu z jihočeského kvarteta doma jen Katovice, které v jihočeském derby hostí fotbalisty Českého Krumlova (16:30), zbývající dva týmy z jihu Čech zamíří v sobotu na hřiště svých soupeřů: J. Hradec do Prahy na Aritmu (10:15), Soběslav do Rokycan (16:30).

Devatenáctka Dynama po remíze s Libercem 3:3 před týdnem hraje v I. lize dorostu v sobotu od 11 hodin v Brně.

ÚŘEDNĚ Z JčKFS



Tresty: Jíra (Netolice), Čužna (Volyně) 4 zápasy, Beko (Olešník), Hruška, Hladík (oba Chýnov), Hanetšleger (Loko ČB) a Jašek (Větrovy/S. Ústí) 3, Rivera (Čt. Dvory) 2, Vitoň (Rudolfov), Schánělec (Týn), Nohava (Lišov) 1 zápas (vše nepodmíněně od 11. 4.), pokuty: Kočí (Jankov), Převrátil (Mirovice) 2000 Kč, Hajný (1500 Kč), Kuchař (Sepekov), Milaberský (Milevsko), Eliáš (Neplachov) 1000 Kč, kluby: Kovářov 300 Kč, Protivín, Vodňany 100 Kč.

OFS ČB: Simandl (Jankov), Vávra (Lišov) 4 zápasy, Dvořák 3, Dušek (oba Srubec), Pešek (Mladé), Hruška (Planá) a Dvořák (Hluboká) 2, Anton (Borovany) 1 zápas (vše nepodmíněně od 10. 4.), Sztrapek (Lišov) bez trestu, pokuty: Peterka (Sedlec) 600 Kč, Macko (rozhodčí) 300 Kč, kluby: D. Bukovsko 100+100 Kč, Nové Hrady, JFA, D. Voda a Slavia ČB 100 kč.