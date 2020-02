Dobře vědom si toho je i trenér David Horejš: „Doma je Zlín velice nepříjemným soupeřem, nicméně v lize není žádný zápas jednoduchý a my víme, že ani ve Zlíně nás nečeká nic jednoduchého,“ přemítal před cestou k nedělnímu utkání trenér Dynama, dle jehož názoru má Zlín určitě větší ambice, než v jaké pozici se v tabulce aktuálně nachází.

Zlín do jara vstoupil prohrou v Karviné a hráči se netajili po zápase svým zklamáním. „Přijde mi, že jezdíme ven jen na výlet,“ vrtěl hlavou stoper Petr Buchta.

„Z naší strany to byl katastrofální výkon,“ pro Zlínský deník řekl záložník Marek Hlinka a jedním dechem dodal, že tím větší důležitost pro ně bude mít domácí zápas s Dynamem. „Ten musíme zvládnout,“ zdůraznil.

Na nedělní zápas se upíná i sedmadvacetilý zlínský univerzál Antonín Fantiš, na jehož útočné schopnosti bude Zlín při absencích Poznara a Ikauniekse spoléhat. „Budějovice jsou nováčkem, ale já se s nimi potkával poslední tři roky. Ještě když jsem hrál za Příbram ve druhé lize a už tehdy hrály výborný fotbal. Teď mají výbornou formu a klobouk dolů před jejich výkony, ale věřím, že uspějeme. Právě my je totiž na podzim ve vzájemném střetnutí nastartovali, zápas se nám tehdy vůbec nepovedl a prohráli jsme 2:0. Snad jim to teď doma vrátíme,“ poznamenal Fantiš pro klubový web.

Zlín je po prohře v Karviné v tabulce na 13. místě jen jeden stupínek od barážových příček. Na čtrnáctou Karvinou sice má k dobru pět bodů, ale doma by chtěl náskok navýšit. „Víme, že s námi Zlín bude hrát o hodně, my se ale spíš soustředíme sami na sebe a budeme chtít navázat na výborný výkon, který jsme odvedli proti Mladé Boleslavi,“ podtrhl trenér ligového nováčka David Horejš.

Kvalitu nedělního soupeře ale respektuje. „Zlín v zimě dobře posílil, přišel tam Jawo z Jihlavy a přišel lotyšský reprezentant Ikaunieks, to je výborný fotbalista. Prostě tu sílu Zlín má a my si tam na určité hráče musíme dát velký pozor,“ apeloval Horejš.

Dynamo se bude muset ve Zlíně obejít bez Kladrubského, jenž k dispozici nebyl ani před týdnem s Ml. Boleslaví. „Jirka měl problémy s kolenem a už na Kypru vždycky dva dny trénoval, pak zase ne,“ přiblížil peripetie zkušeného obránce trenér Horejš, dle něhož vyšetření bohužel ukázalo, že se jedná o špatný vnitřní meniskus, takže se Kladrubský v týdnu podrobil artroskopické operaci kolena a ve Zlíně tudíž k dispozici nebude. „Moc si přejeme, aby se brzy dal zase dohromady, aby nám ještě mohl pomoci na hřišti,“ zdůraznil trenér Dynama. „Jinak bychom měli do Zlína jet v plné síle, všichni ostatní hráči jsou naštěstí v pořádku,“ dodal.

Nikdy nesahej do vítězné sestavy, radí staré anglické fotbalové pravidlo, přesto David Horejš menší změny ve složení svého týmu nevylučuje. „Nějaké možnosti se nám nabízejí, hrajeme venku a Zlín hraje v jiném rozestavení než Boleslav, takže ještě uvidíme. Na druhé straně ti kluci, co s Boleslaví nastoupili v základu, podali vesměs velice slušné výkony,“ upozornil Horejš, zároveň však dodal, že i ti hráči, kteří přišli na hřiště až v průběhu hry, byli oživením. „Jsem rád, že máme z čeho vybírat a věřím, že se do sestavy trefíme podobně, jako se nám to povedlo minule,“ zadoufal.

Od těch hráčů, kteří nakonec ve Zlíně do zápasu naskočí, trenér Horejš očekává maximální nasazení a bojovnost. A také podobně aktivní hru, založenou na dobrém pohybu a důrazu, jako proti Ml. Boleslavi. „Pokud chceme být opět nebezpeční, musíme být aktivní. Chceme-li usilovat o vítězství, musíme vstřelit branku. A my góly chceme dávat a věřím, že se nám to povede i ve Zlíně.“

Že by jeho svěřenci poté, co se posunuli do první ligové šestky, měli nosy nahoru, si Horejš nemyslí. „Víme, že do konce základní části chybí ještě devět zápasů a až v nich si rozhodneme, v jaké skupině budeme hrát. Teď nás čeká ve Zlíně hodně náročný zápas a na něj se musíme soustředit. Tam teď chceme uspět,“ uzavřel David Horejš.