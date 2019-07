Sparta sice zašala aktivně, jenže už ve 2. minutě mohla prohrávat, když po rychlém brejku se řítil sám na bránu Schranz, nastřelil však jen gólmana Nitu. Nicméně pár vteřin nato právě Schranz rozjásal vyprodané ochozy, když po Čoličově centru dorazil míč po Provodově hlavičce též hlavou do sítě – 1:0!'

To byl začátek, který čekal asi jen málokdo – a v 9. min. chyběly při Čavošově dělovce zdálky jen decimetry k tomu, aby favorit inkasoval znovu…

Sparta zahrozila v 15. min., Kozák ale v pádu po centru Plavšiče hlavičkoval vedle. Tlak Sparty ale sílil a obrana Dynama odolávala jen s vypětím všech sil a za cenu odkopávaných míčů.

Těsně před půlí po velkém závaru v malém vápně Dynama už Plavšič balon za brankovou čáru (asi?) dotlačil, ale po pro zkoumání videa gól neplatil. A co víc, domácí po rozehrávce zaútočili a po delší dobu dostali míč do pokutového území Sparty, tam Ledeckého stáhl Hanousek a z nařízené penalty Kladrubský nekompromisní ranou poslal míč po břevno Nitovy branky – 2:0!

Nástup do druhé půle vyšel Spartě, když Kanga utěšenou ranou zpoza vápna za pomoci břevna snížil na 2:1. Čtyři minuty nato mohl nováček mít opět dva góly k dobru, to by ale musel Mršič místo dělovky do spojnice břevna a tyče poslat míč o pár centimetrů níž… A v 67. min. Nita jen zázračně vyrazil gólovou hlavičku Schranze.

Sparta nakonec přece jen senzaci odvrátila a v 82. minutě se po Kangově trestném kopu Tetteh vyrovnal na konečných 2:2.

Dynamo ČB - Sparta 2:2 (2:0) - Branky: 4. Schranz, 45. +6 Kladrubský (11) – 49. Kanga, 82. Tetteh. ŽK: Čavoš, Ledecký, Brandner, Kladrubský, Provod – Plavšič, Hanousek. Diváci: 6681 (vyprodáno). Rozhodčí: Hrubeš – Kubr, Šimáček. Dynamo: Staněk – Čolić, Havel, Novák, Kladrubský – Čavoš, Javorek – Schranz (80. Brandner), Provod, Mršić (90. Martan) – Ledecký (86. Táborský). Sparta: Nita – Sáček (70. Trávník), Štetina, Costa, Hanousek – Hašek (46. Tetteh), Krejčí – Hložek, Kanga, Plavšić – Kozák.

Trenéři - David Horejš: "Před zápasem bychom samozřejmě bod s takovým mužstvem, jakým je Sparta, určitě braIi. Po zápase nás mrzí, že jsme nevyhráli. Hlavně proto, že jsme vedle tří gólů měli další tři vyložené šance. V každém případě si myslím, že ti lidé, co přišli, rozhodně nelitovali." Václav Jílek: "Mrzí mě oba inkasované góly, oba padly po našich chybách. Při prvním Costa minul čistý míč, při druhém Hanousek hloupě vystoupil na protihráče."