Dynamo České Budějovice hrálo ve fotbalové Fortuna: lize ve Zlíně 89 minut a 20 vteřin bez vyloučeného Lukáše Havla. Obránce Dynama se tak zapsal do rekordních tabulek. Překonal Stanislava Marka. Na videu přinášíme příběh jiného stopera Dynama Martina Wohlgemutha. Víme, kde teď legendární obránce hraje.

Víme, kde hraje fotbalový stoper Dynama Martin Wohlgemuth | Video: Foto: Deník/ Kamil Jáša

Červená karta za půl minuty? Za čtyřicet vteřin. Viděl ji stoper českobudějovického Dynama Lukáš Havel. V důležitém utkání ve Zlíně hostující obrana nechala soupeřova útočníka za svými zády, Havel hasil špatné postavení hráčů. "Pokud ve třicáté vteřině dostanete červenou kartu…,", kroutil po utkání hlavou jeden z dvojice českobudějovických trenérů Tomáš Zápotočný. "Pak se vám honí hlavou, kdy vás soupeř ztrestá."

A stalo se. Dynamo důležitý zápas nezvládlo, nepomohla změna rozestavení, nepomohlo obětování záložníka Čavoše. Nepomohlo nic.

Fanoušci se na sociálních sítích hodně zlobili. Padaly i vulgarismy:

Mira Wolker: "Kdo se nechá vyloučit v první minutě a hraje první ligu, je v…"

Miroslav Pořádek: "Jedním slovem ostuda."

Tomáš Turčan: "Podražení posledním hráčem zezadu. Jasná červená. Ale chyba vznikla dávno předtím, tohle už bylo jen vyústění."

Petr Albrecht: "Vcelku jasná ČK."

Jiří Ševčík (reagoval na článek na klubovém fcb o tom, že Dynamo tahalo za kratší konec): "Za kratší konec…Ten jsme ani neviděli."

Jan Sticha: "Velká taktická chyba."

Josef Chán: "Možná by bylo dobré začít trénovat hru v oslabení!!!! Ale když ve středu porazíte Spartu, tak vám to odpustíme!!!"

Roudné doma za tři body, rozhodl Václav Míka. Dolní Dvořiště kuriózně střídalo

Dostat červenou hned v první minutě je opravdu kuriózní. Bývalý prvoligový rozhodčí Petr Řehoř si nepamatuje, že by ji někdy někomu tak brzy udělil. "Já jich obecně dal málo. Snad sedm. Možná osm. Snad ani jedna nebyla v prvním poločase. Jednou ji, to ještě Spartu trénoval Jiří Kotrba, ode mě dostal Gabriel, to ale byl faul, že soupeři málem zlomil kotník. Spíš jsem dával červené po druhé žluté."

Klubový "rekord" v dosažení nejrychlejší červené karty (po krátkém pobytu na hřišti) nejspíš drží Stráský za 19 vteřin v Ústí. Nebo Penner… Možná současný vedoucí technické čety Stanislav Marek. Nebyla to liga, ale příprava. V přátelském utkání na soustředění v Nizozemsku naskočil Marek proti Groningenu až do druhého poločasu. Na hřišti snad nebyl ani pět minut. "Fauloval," dobře si pamatuje sportovní ředitel SK Dynamo České Budějovice Milan Čadek. "Poslal soupeře do druhé řady na tribunu."

Aktuálně je tedy v platných rekordních tabulkách Lukáš Havel. Červená za půl minuty pobytu na hřišti. A dokonce hned na začátku zápasu. V Dynamu pevně věří, že jeho rekord někdo v černobílém dresu dlouho nepřekoná.