V brankovišti fotbalového Dynama České Budějovice stojí nejen sportovec, ale i magistr v oboru výživa lidí, Mgr. Dávid Šípoš. Jak skloubil náročné studium s profesionálním sportem a jaké výhody mu to přináší na hřišti i mimo něj? Naše reportáž odhaluje inspirativní příběh o vzdělání, fotbale a vytrvalosti.

Dávid Šípoš v brance Dynama České Budějovice | Foto: Deník/ archiv

Možná to nevíte, ale v brance prvoligového Dynama České Budějovice nastupuje magistr. Mgr Dávid Šípoš. "Vystudoval jsem magisterský program v Nitře, škola se jmenuje Slovenská zemědělská univerzita. Je to podobné jako v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita," vysvětluje s úsměvem na tváři. "Obor, který jsem vystudoval, je výživa lidí. Vybral jsem si to proto, že když jsem začínal studovat, viděl jsem v tom budoucnost. Jako profesionální fotbalista jsem nikdy neměl problém se školou. Takže jsem se vždy učil dobře, možná dokonce výborně. Vždy jsem měl jedničky, takže jsem si řekl, proč bych to neměl zvládnout. A tak jsem si vybral cestu, že budu studovat," popisuje slovenský brankář, jakým směrem vedla jeho cesta. "Když jsem začal pravidelně hrát, tak to byl trochu větší problém v Nitře, ale klub mě v tom podporoval. Vlastně jsem školu dokončil už jako hráč Dynama a také Dynamo mě v tom podpořilo a umožnilo mi jít na závěrečné zkoušky. Náhodou to tak vyšlo, že byla reprezentační přestávka, ale věřím, že by mě pustili i kdyby se jednalo o nějaký zápas, protože je to důležité a jsem rád, že mám tento titul a že mi to může v životě pomoci."

Potkali jste na křižovatce koně? Trpělivě čekali na zelenou. Máme video

V životě se úspěšné dokončení vysoké školy hodí. To je jasná věc. Pomůže Šípošovi i při fotbale? "Vybral jsem si obor výživa lidí, protože jsem věděl, že to nějakým způsobem souvisí. Výživa je velmi důležitá pro sport, ale obecně i pro lidi, takže jsem si to vybral kvůli tomu. Samozřejmě, dva roky byly také hodně o zemědělské činnosti a těchto věcech, takže jsme toho hodně probírali. Jako výhody, zvířata a pohodu a tyto věci." Jen přímo na fotbalový trávník nedošlo…"To ne," kroutí hlavou Šípoš. "Ale došlo na výživu přímo ve spartu. To mě zajímalo a čerpám z toho i dosud. Snažím se dávat si pozor na to, co jím. Vím a snažím se držet ten kalorický příjem v rámci hodnot, aby mi to pomáhalo."

Také Šípoš se v Nitře dostal do složité situace, kdy musel skloubit studium s povinnostmi vrcholového sportovce. "Hlavně ze začátku," potvrzuje. "Hlavně ve škole. Lidé a učitelé ale pochopili, když jsem jim vysvětlil, že mám individuální plán, a museli mi podepisovat, že se zúčastňuji hodin. Měl jsem omezený počet, ptali se, proč mám individuální plán a já odpovídal, že hraju profesionálně fotbal. Mysleli si, že si chodím dvakrát večer zakopat s kamarády a hraju jeden zápas. Ale když jsem vysvětlil, že reálně každý den musím být na stadionu a musím tam prostě trénovat, tak to učitelé pochopili. Ale je pravda, že někteří mě vedli k tomu, že si musím vybrat mezi fotbalem a školou."

Dávid Šípoš je inteligentní sportovec a navíc bojovník. Nerad slyšel nepříjemná doporučení: "Učitelé nejdřív pochopili, že chci dělat obě činnosti jako hobby a řekli mi, že se to na sto procent nedá dělat, ale ukázalo se, že to šlo a potom, když už viděli, že mi vyšel nějaký zápas, nebo jsem s Nitrou byl v televizi a v novinách, tak řekli: "Aha, to je ten brankář! Poznáme ho!" A podporovali mě nakonec ve fotbale i učitelé. Nebylo to jednoduché, ale zvládl jsem to."

Samostatnou kapitolu hráli v Šípošově studentském životě spolužáci. "Věděli, že hraju profesionálně fotbal. Byli ke mně trochu opatrní. Ale našel jsem si takovou skupinku, se kterou jsem v kontaktu dodnes. Tam kluci také hráli fotbal na amatérské úrovni, takže mě poznali, párkrát jsem jim dal lístky a byli se podívat na Slovensku zápas." Spolužáci při studiu sehráli v Šípošově případě i důležitou roli. "Už ke konci, když jsem s nimi studoval pět let, věděli, kdo jsem a už jsme se vídali, poznali se a oni to akceptovali, že chodím do školy a také že musím trénovat. Velmi jim děkuji, protože mi pomohli, když jsem to potřeboval, třeba při plnění domácích úkolů. Nebo nějaké učivo, co mi dělalo problémy, a potřeboval jsem se to naučit, tak mi vždy ochotně pomohli a jsem jim za to vděčný."

Pokud vás zajímá příběh fotbalového stopera a manažera Tomáše Sivoka, stačí, když kliknete na tento odkaz: Hvězdy v prachu