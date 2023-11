Čtvrtfinále Mol Cupu si fotbalisté prvoligového Dynama nezahrají. Ve čtvrtečním osmifinále totiž Jablonci na svém hřišti podlehli 1:2.

Kapitán Jablonce Miloš Kratochvíl dává v pohárovém osmifinále z penalty gól na 0:1. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Už ve 3. min. kopali hosté první roh a po jeho rozehrání a Štěpánkově centru hlavičkoval Hurtado těsně vedle. Tlak Jablonce pak pokračoval a v úvodní čtvrthodině se Jihočeši spíše jen jen bránili.

Postupem času se hra vyrovnala a ofenzivní akce se střídaly na obou stranách. Ve 26. min. střílel zprava domácí Adediran, brankář Fendrich ale jeho tvrdou ránu od tyče v pádu vyrazil. Ve 30. minutě po faulu Tekijaškiho na Suchana sám faulovaný hráč z dvaceti metrů trefil jen zeď.

Vedoucí gól ale dal Jablonec, když po Králikově faulu na Čanturišviliho se z nařízené penalty ve 38. min. trefil k tyči Kratochvíl. Jenže radost hostí trvala jen krátce, protože už tři minuty nato Osmančík pohotovou dorážkou Adediranovy střely vyrovnal na 1:1.

V 54. minutě po Suchanově nahrávce se uvolnil Čermák a hledal na zadní tyči nabíhajícího Adedirana, ten však na míč nedosáhl. Krátce nato gól padl, jenže na druhé straně – brankář Janáček po prudkém centru Pleštila balon vyrazil přímo na nohu vracejícího se stopera Nikla, od něhož se míč odrazil do brány – 1:2.

Trenéři Dynama ve snaze zvýšit údernou sílu svého poslali do hry na závěrečné minuty zápasu Alliho, Sladkého a nadějného Gantogtokha, velkou šanci zpečetit své vítězství ale měli v 81. minutě hosté: Hurtado dlouhým pasem vyslal dopředu Martince, po jehož nahrávce trefil Krulich ve skluzu tyčku. To byla smůla, mrzet to ale hosty nemuselo, postup do pohárového čtvrtfinále uhájili.

"Chtěli jsme v poháru jednoznačně postoupit, to se nám ale bohužel nepovedlo, protože jsme zase umožnili soupeři dát hodně laciné góly a jeden z nich byl dokonce vlastní," uvedl po zápase trenér Dynama Tomáš Zápotočný. "Zda mohl brankář Janáček ten míč udržet, či ne, na to se musím ještě podívat na videu. Jsme z toho smutní, postupem do čtvrtfinále si naši kluci mohli zvednout potřebné sebevědomí. Nedá se ale nic dělat, jedeme však dál a panikařit nebudeme," dodal kouč Dynama.

Dynamo ČB - Jablonec 1:2 (1:1) - Branky: 41.Osmančík – 38. Kratochvíl, 57. Nikl vlastní. ŽK: Hubínek, Adediran – Tekijaški, Čanturišvili, Alegue. Rozhodčí: Pechanec – Hrabovský, Mokrusch. Dynamo: Janáček – Havel, Nikl, Králik – Dejanovič (67. Sladký), Čermák, Hubínek, Osmančík (83. Skalák) – Hellebrand, Adediran (79. Gantogtokh), Suchan (67. Alli). Jablonec: Fendrich – Štěpánek, Tekijaški, Hurtado, Polidar – Martinec – Pleštil (68. Hübschman), Kratochvíl, Alegue (82. Slávik), Tchanturishvili – Krulich (82. Chramosta).