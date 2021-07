Útočník Michal Škoda by měl dávat góly za Dynamo. V klubu už působil. "To ale tehdy moc vydařené nebylo," vzpomínal. "S trenérem jsme si řekli, že za tím uděláme tlustou čáru," zopakoval.

"Nemyslím přímo na góly," odpověděl útočník, který v dresu Ml. Boleslavi loni nasázel 10 gólů.

Michal Škoda se vrací do Českých BudějovicZdroj: archiv Deníku

Prakticky až do té doby, než vkročil do kabiny Dynama, se řešila jeho smlouva, kterou měl v Ml. Boleslavi. Až do poslední chvíle. "Já doufám, že je všechno vyřešené," vyprávěl Škoda před tréninkem. "Mám informaci od manažera, že je všechno v pořádku, nic nebrání tomu, abych tady mohl začít."

Při příchodu do šatny působil klidně, ve tváři vyrovnaně. Pozdravil se s novými spoluhráči. "Vůbec nejsem nervózní, spíš se těším," odpovídal. Odpovědnost za góly Dynama bere s nadhledem. "Důležitý je výkon. Když budu podávat dobré výkony, tak potom i ty góly přijdou," říká muž, který má v útoku Č. Budějovic zvýšit konkurenci. Že by to mohlo šlapat ukázal v závěru Fortuna: ligy. Potvrdí-li pověst střelce, jeho předchozí nepříliš úspěšné angažmá na českobudějovickém Střeleckém ostrově bude zapomenuto.