Fotbalisté prvoligového Dynama jdou do nového ročníku I. ligy s přáním navázat na zdařilý závěr minulé sezony.

Trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl při zahájení přípravy Dynama odpovídají na dotazy novinářů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Konkrétní umístění jsme si za cíl nedali, ale i s majitelem klubu panem Koubkem jsme se shodli, že bychom se chtěli umístit v první polovině tabulky,“ zmínil při zahájení letní přípravy Dynama odvážný cíl trenér Marek Nikl. „V minulé sezoně jsme byli desátí, teď bychom rádi skončili výš,“ potvrdil Niklův kolega Tomáš Zápotočný.

Jak jsme v Deníku už informovali, do přípravy byla zařazena také šestice nadějných mladíků z béčka a dorostu. „Naší snahou by mělo být, aby naši odchovanci dostávali šanci, z toho by klub měl profitovat,“ krčil rameny trenér Nikl. „Do ligy nám už naskočili Čoudek a Penner, na Spartě do hry zasáhl také Bastl,“ připomněl Zápotočný.

Hráčský kádr Dynama ani po příchodu Suchana z Vlašimi a mladého Nikla z béčka Slavie uzavřen není. „Nějaké věci jsou v jednání,“ potvrdil Nikl. „I po odchodu několika hráčů nám kostra týmu zůstala, takže nervózní z toho nejsme. Ještě je spousta času, ale ta jednání jsou složitá, konkrétní být nemůžeme,“ omlouval se Zápotočný.

Vedle už dohodnutých tří přípravných utkání se Strakonicemi, Táborskem a Vlašimí má Dynamo v plánu sehrát další zápasy také během soustředění v Rakousku, kam odjíždí 7. července. „V plánu tam jsou tři zápasy s velice zajímavými soupeři,“ uvedl Nikl a zmínil třeba německý Hannover či rakouský Ried.

První z přípravných utkání sehraje Dynamo už tuto sobotu ve Strakonicích. „Je to hned po pár dnech přípravy tak trošku na rozjezd, ale taky proto, abychom se v regionu ukázali a vrcholový fotbal propagovali,“ poznamenal Marek Nikl k sobotnímu zápasu, který se ve Strakonicích bude hrát u příležitosti otevření nově rekonstruovaného hřiště na Křemelce a bude tudíž i společenskou událostí. „Takže tam pojedeme v plné síle!“ ujistil Nikl.

Přáním obou trenérů Dynama je samozřejmě v lize získat co nejvíce bodů, taky ale hrát i fotbal pro diváky. „Chceme, aby se náš fotbal líbil a bavil diváky,“ zdůraznil Zápotočný. „Myslím, že na to máme, že jsme to ukázali už v závěru minulé sezony, kdy jsme zvládli těžké zápasy jak výsledkově, tak herně a vytvářeli si řadu šancí a dávali krásné góly,“ dodal.

Už v úterý Dynamo zahájilo prodej permanentek na nový ročník I. ligy a na pohárová utkání. V prodeji v pokladně za východní tribunou budou do pátku denně 9 – 16 hodin a příští týden do čtvrtka 29.6. od 12 do 16 hod. Od 30. června bude prodej permanentek ve všední dny v sekretariátu klubu od 8 do 15 hod., event. online na www.ticketlive.cz.

KÁDR DYNAMA NA STARTU PŘÍPRAVY



Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš

Obránci: Jan Brabec, David Broukal, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Martin Sladký, Milan Šimoník

Záložníci: Libor Bastl, Marcel Čermák, Lukáš Čmelík, Jakub Grič, Tomáš Hák, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, Matouš Nikl, Jakub Pařízek, Nicolas Penner, Roman Potočný, Jan Suchan

Útočníci: Quadri Adediran, Daniel Hais, Vojtěch Hora, Jakub Matoušek, Tomáš Zajíc

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY



Sobota 24. června: Strakonice – Dynamo ČB (16:30 na Fezku)

Středa 28. června: Dynamo ČB – Vlašim (16:30 v Třeboni)

Sobota 1. července: Dynamo – Táborsko (10:30 na Hluboké)

(další přípravná střetnutí včetně zápasů na soustředění v Rakousku se ještě upřesňují)