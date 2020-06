„Pořád platí, že chceme pro Dynamo vlastníka, který dokáže pozvednout jihočeský fotbal, nebude slibovat vzdušné zámky a zůstane v klubu i v případě, že se nebude dařit, tak jako jsme pro klub žili my, když se z druhé ligy čtyři roky dostával do první. Ostatně je to sport a sebelepší teoretická příprava a plán ještě neznamená, že se klub stane továrnou na talenty,“ zdůraznil jeden z akcionářů fotbalového klubu Miroslav Dvořák.

Jeden z neúspěšných uchazečů o převzetí klubu, vlastník KOH-I-NOORU, se nechal slyšet, že měl pro Dynamo nachystaných spolu s Tomášem Sivokem sto milionů korun. Myslíte, že by to klubu pomohlo?

Za šestnáct let, co v Dynamu působíme, jsme jako akcionáři do fotbalu na jihu společně se sponzory dali několik stovek milionů korun. Pro představu rozpočet klubu včetně fotbalové akademie činí sedmdesát milionů korun na jednu sezonu. Takže řeči o tom, že měl někdo nějakou částku připravenou, to radši nechci ani komentovat. Za každého mluví hlavně jeho činy a v tomto případě bohužel dost výmluvně. Vlastníka KOH-I-NOORU manažeři klubu, ať šlo o Karla Poborského, Jiřího Kotrbu nebo Martina Vozábala, v minulosti několikrát oslovovali, aby fotbal podpořil. Do fotbalu ale nedal ani korunu. Vážím si Tomáše Sivoka jako sportovce, jeho manažerské schopnosti ale posoudit nedovedu.



Hráči vyběhli do ostrého zápasu na domácím hřišti proti Teplicím, jak klub vybíral fanoušky, kteří se na zápas mohli podívat?

Ceníme si loajality nejen našich sponzorů ale i našich fandů. Vybírali jsme tedy držitele permanentek, kteří chodili i na druhou ligu. Víte, když se daří, dokáže být fanouškem každý.

Partnerem, který při klubu zůstal, bylo například město České Budějovice…

Stoprocentně, spolupráce se prolíná na několika úrovních. Společně se nám podařilo vybudovat špičkový stadion vhodný pro evropské poháry. Na Složišti jsme na pozemcích města za padesát milionů korun postavili zázemí pro děti a mládež, kterému může konkurovat v Česku jen Sparta Praha. Pět let u nás také díky podpoře města, Jihočeského kraje a FAČR funguje regionální fotbalová akademie zaměřená na výchovu talentů. K dispozici má nadstandardní zázemí doplněné o špičkové trenéry a odborné týmy. Byli jsme vybráni jako jedna z deseti těchto akademií v Česku a myslím, že je z toho patrné, že výchova nových talentů je pro nás prioritou.



Jak hodnotíte působení akcionářů v týmu právě po sportovní stránce, které si fanoušci všímají nejvíc?

Dynamo za našeho působení odehrálo deset sezon v nejvyšší fotbalové soutěži, to se před naším vstupem nepodařilo. Dokázali jsme klub vrátit do FORTUNA:LIGY. Vychovali jsme řadu talentů mezi nim bych mohl jmenovat například současného reprezentačního útočníka Zdeňka Ondráška, řada dalších hráčů odcházela do špičkových českých klubů Plzeň, Sparta. Myslím, že v českých podmínkách klub patří i díky našemu působení mezi tradiční kluby elitní soutěže. To jsou všechno věci, které jako patrioti jižních Čech do jihočeského fotbalu přinášíme a chceme, aby nový vlastník Dynama České Budějovice dokázal klub dostat ještě výš a pozdvihl prestiž jihočeského fotbalu. (pra)