Detektivní pátrání! Marek Svoboda našel v Křenovicích po Londýnu také Dakar!

Věděli jste, že Jirkal má elektronickou tužku v notebooku? Zajímá vás, co experti dělají běhěm zápasů? "Diskutujeme o utkání s kolegy, probíráme, jaké akce se vyberou na analýzu," popisuje Miroslav Jirkal, jehož pohled na interní věci v televizním studiu přineseme na webových stránkách Deníku už ve středu. Mimochdem, víte, kdo fotbalovému expertovi před příchodem do studia radí s tím, co si má vzít na sebe?