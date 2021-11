Trenér David Horejš si vydřené výhry nad soupeřem, jehož barvy hájí řada fotbalistů zvučných jmen, velice považoval: „Pro nás je to strašně důležité vítězství, protože proti nám stál soupeř, který má velikou kvalitu hlavně směrem do útočné fáze. My si toho byli vědomi, a proto jsme se na to také pečlivě připravovali,“ zdůraznil trenér Dynama v úvodu pozápasové tiskovky.

Právě v utkání se soupeřem, jehož síla je v ofenzivě, přitom trenéři Dynama museli sáhnout k některým korekturám ve složení obranné čtveřice. „Zranil se nám Pavel Novák, který navíc ve Zlíně před týdnem dostal i čtvrtou žlutou kartu, takže po delší době dostal příležitost Benjamin Čolič a musím říct, že rozhodně nezklamal, naopak k tomu vítězství hodně pomohl,“ měl trenér Horejš na mysli jistě i dva povedené centry, které v prvním dějství krátce po sobě bosenský bek poslal z pravé strany na zadní tyč – po tom prvním Fortune Bassey zblízka hlavičkoval nad břevno, z toho druhého už nigerijský útočník poslal míč do odkryté branky a vyrovnal na 1:1.

„To, že jsme vlastně hned po inkasovaném gólu dokázali vyrovnat, navíc ještě po tak krásné akci, bylo pro další vývoj utkání hrozně moc důležité,“ vyzdvihl Horejš.

Návrat Čoliče do sestavy nebyl jediným zásahem do obranné čtveřice, protože Čolič šel na pravý kraj obrany a za Nováka doleva se posunul Sladký, navíc místo Talovierova do středu obrany naskočil Lukáš Havel. „Máme tři vyrovnané stopery, a byť Havlis minule doma se Slavií odehrál skvělé utkání, pak ve Zlíně se na stopera vrátil Max (Maksym Talovierov – pozn.). Tentokrát dostal kvůli standardkám ale přednost Havel a dle mě to bylo správné rozhodnutí, obrana hrála velice dobře,“ vyzdvihl Horejš.

Nicméně změny v sestavě mohly mít vliv na to, že ve hře Dynama bylo zpočátku až nezvykle dost nepřesností. „Hlavně v přechodové fázi jsme v rozehrávce uprostřed hřiště kazili hodně míčů, byli jsme tam velice nepřesní a všechno nám dlouho trvalo,“ vraštil čelo Horejš, dle něhož přitom taktickým záměrem bylo rychle hru protáčet přes kraje. „To se nám ale podařilo vlastně až při vyrovnávacím gólu na 1:1,“ znovu ocenil Čoličův ukázkový centr.

Za nerozhodného stavu šli hráči obou týmu i do druhého poločasu. „V kabině jsme kluky nabádali, aby dál hráli agresivně, ale byli také trpěliví, že i ta druhá půlka bude náročná, že soupeř má uprostřed hřiště i směrem nahoru velkou kvalitu,“ přiblížil přestávkovou atmosféru Horejš, dle něhož to vypadalo, že by po půli mohl o výsledku rozhodnout druhý gól.

To se nakonec stalo, a protože ten vítězný druhý gól dal Matěj Mršič, všechny tři body nakonec zůstaly na jihu Čech. „Ale lehké jsme to neměli, Boleslav poslala do hry druhého útočníka Filu, a byť my na to zareagovali tím, že jsme přešli na tři obránce, přesto si soupeř vytvořil tlak. My jsme si ale to vítězství už pohlídali a já si těch tří bodů velice cením, mají pro nás velkou důležitost,“ vyzdvihl trenér Dynama David Horejš.