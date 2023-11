Fotbalisté Dynama do Prahy k zápasu 12. kola I. ligy s favorizovanou Spartou jeli s cílem pokusit se o překvapení, na vyprodané Letné však čisté konto drželi jen do 17. minuty, kdy Kairinen po Karabcově přiťuknutí vstřelil vedoucí gól Pražanů. Brankář Šípoš pak míč ze své sítě tahal ještě třikrát, takže Sparta nakonec zvítězila hladce 4:0.

Na Letné fotbalisté Dynama prohráli 0:4 (na snímku v akci Pavel Osmančík), uspějí v sobotu doma s Pardubicemi? | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Trenéra Tomáše Zápotočného výsledek samozřejmě netěšil, vysokou porážku svých svěřenců však bral bez větších emocí: „Sparta jednoznačně vyhrála naprosto po zásluze, a přestože bych nijak nechtěl snižovat výkon našeho týmu, dá se říct, že Sparta byla lepší o parník.“

Fotbalisté z Letné dle Zápotočného potvrdili svou aktuální kvalitu. „Sparta je teď v lize nejlepší a my jsme si byli dobře vědomi, jak silný soupeř nás čeká. Potvrdilo se to už při prvním gólu a pak především na přechodu obou poločasů. Pokud chcete na Spartě uspět, nemůžete dostat gól na konci prvního a na začátku druhého poločasu,“ hněval se trenér Dynama.

Stejně to viděl také záložník Jakub Hora. „Druhý gól jsme dostali na samém konci poločasu, vlastně jsme už ani nerozehrávali a šli do kabiny. A jen jsme naskočili do druhé půle, dostali jsme na 3:0! To je vždycky hrozná rána a tady na Spartě dvojnásob,“ jen smutně vrtěl Hora hlavou.

„My věděli, co nás tady asi čeká, Sparta v tuhle chvíli je asi nejlepší český tým, avšak nechtěli jsme zalízt, chtěli jsme hrát naši hru a se Spartou si to rozdat. Myslím si, že první půli se nám to i docela dařilo a v té kombinaci jsme byli silní, bohužel my stále máme nějaké problémy na posledních třiceti metrech a v tomto směru ani tady se nám nedařilo. I proto jsme zaslouženě prohráli,“ uznal zkušený středopolař.

Zatímco v prvním dějství se na Letné hrála v poli vyrovnaná partie a na držení míče to bylo padesát na padesát, po přestávce už Sparta na hřišti kralovala. „My jsme po prvním poločase cítili, že nehrajeme dobře, ale po půli jsme se zlepšili a prokázali, že po právu jsme v lize nejlepší,“ vyzdvihl při hodnocení duelu trenér Sparty Brian Priske.

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdy z první velké šance zápasu, kterou neměla Sparta, ale Dynamo, dal po Horově pasu Alli vedoucí gól hostí… „Jenže ten gól jsme nedali a zůstaňme nohama na zemi, my jsme někde jinde než je Sparta,“ uznal kouč Zápotočný. „Jedeme ale dál, teď máme doma Pardubice a Teplice, to jsou pro nás hodně důležité zápasy,“ zdůraznil.

S Pardubicemi hraje Dynamo v sobotu od 15 hodin.