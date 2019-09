Hlavně pro navrátilce Tomáše Sivoka jeho comeback do týmu, v němž před lety do velkého fotbalu vstupoval, měl hodně hořkou příchuť. Do zápasu šel s kapitánskou páskou na ruce a navíc v den svých 36. narozenin. Na postu stopera odvedl kvalitní výkon. „Potvrdil, že má mužstvu co dát. Patřil mezi naše nejlepší hráče,“ chválil bývalého reprezentačního kapitána trenér David Horejš, dle jehož soudu Baník sice prokázal v zápase svou sílu, do větších šancí ho ale hráči Dynama nepouštěli. „Právě i díky Tomášovi,“ zdůraznil českobudějovický kouč.

Sivokův přínos pro tým ligového nováčka vyzdvihl po zápase i domácí stoper Patrizio Stronati: „Do hry Budějovic vnesl zkušenost, výborně rozehrával míče.“

Červená karta pro Sivoka trenéra Horejše hodně rozmrzela. „Já se k tomu vyjádřil hned po zápase a stojím si za tím, že mi ta karta přišla jako absolutní nesmysl. Domácí kouč na tiskovce řekl, že by se měřit mělo všem stejným metrem. Takže oukej, jenže třeba Milan Baroš, kterého si za to, co ve fotbale dokázal, nesmírně vážím, tam nadával od první minuty. Vyloučení Tomáše dle mého soudu bylo necitlivé a já si o tom myslím své. Víc se k tomu ale vyjadřovat nebudu,“ podtrhl včera David Horejš.

V zápase samotném Baník sice nějaké velké gólové příležitosti neměl, ale ač defenziva Dynama dlouho odolávala, tři body Baník získal po zásluze. „Byl to pro nás velice těžký zápas, hráči Budějovic hodně běhali a my si nevěděli rady, jak se tam dostat,“ konstatoval v rozhovoru pro Českou televizi Martin Fillo, jenž těsně před koncem prvního poločasu po ideálním centru De Azeveda byl u tyče zcela volný a hlavou otevřel skóre. „Vyplynulo to ze situace, ale krásně mě našel a pro mě už to bylo jednoduché,“ děkoval třiatřicetiletý střelec na dálku za perfektní centr.

Výhru Baníku pojistil druhým gólem Diop, a byť závěr utkání Rabušic svým druhým gólem ve svém druhém startu za Dynamo ještě zdramatizoval, domácí výhru uhájili.

Dle trenéra Horejše po zásluze: „O síle Baníku svědčil už jen pohled na to, kdo seděl na lavičce. Přesto ale náš výkon v první půli byl až příliš ustrašený. Směrem dozadu jsme fungovali dobře, ale ve hře dopředu chyběla větší odvaha a rychlost v přechodové fázi. Těžko pak s tak silným soupeřem, jakým Baník je, pomýšlet na příznivý výsledek. Měli jsme spoustu ztrát i jednoduchých míčů, špatně jsme ty situace řešili, někdy skoro až alibisticky a tím jsme se dostávali pod tlak,“ vraštil čelo Horejš.

Rabušice za gól pochválil: „Sice tomu předcházela chyba soupeře v rozehrávce, ale i od toho tam útočník je, aby ty situace předvídal. Oba střídající hráči, jak Delarge, tak Rabušic, byli oživením.“

V sobotu večer hraje Dynamo na Střeleckém ostrově ve šlágru s Plzní (19.00).



PROČ ROZHODČÍ TASIL ČERVENOU KARTU?

86. minuta: Protestování nebo slovní projev nespokojenosti, kritika v přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy „To si děláš srandu“.

90. + 2. minuta: Protestování nebo projev nespokojenosti pomocí gest, ironický způsob zatleskání jako protest proti rozhodnutí rozhodčího v přerušené hře.(rozhodčí Ondřej Pechanec v zápise k vyloučení Tomáše Sivoka)



LUKÁŠ PROVOD SE VE SLAVII UVEDL

Nečekaný odchod nadějného Lukáše Provoda do pražské Slavie sice rozesmutnil fanoušky Dynama, kde 22letý nadějný fotbalista působil jako hostující hráč Plzně, všichni ale šanci prosadit se v nejlepším českém klubu sympatickému mladíkovi jistě přáli.

Ještě v minulém kole Lukáš Provod pomohl Dynamu na Střeleckém ostrově k cennému vítězství nad Zlínem, v tomto kole ale si už odbyl svou premiéru v dresu Slavie.

Proti Slovácku sice naskočil až ke konci zápasu, přesto si vysloužil aplaus fanoušků, když se opřel do míče svou obávanou levačkou a pečetil výhru Slavie na 3:0. „Jsem rád, že jsem dostal šanci na těch dvacet minut a velkou radost mám i z toho gólu,“ říkal po zápase do televizních kamer. „Dát gól za nový tým hned v prvním utkání vždycky pomůže získat sebevědomí. To je důležité, protože přicházím do obrovského klubu, největšího v Česku a je to pro mě z Budějovic skok. Určitě mi to pomůže,“ přemítal.

Kdo ví, třeba mu to pomůže i do sestavy Slavie na dnešní Ligy mistrů v Miláně…