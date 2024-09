Ubong Ekpai přišel do ČR už v roce 2016. Z Maccabi Haifa do Slovanu Liberec. Za sebou má výrazné zápasy. Evropské poháry. Trenér Straka měl v reprezentační přestávce a v pauze zaviněné povodněmi čas připravit nového hráče pro Dynamo. Hrál v Liberci, ve Zlíně, v Plzni, ale také v Dynamu České Budějovice.

Na soustředění trenér Straka hráče Dynama u Lipna pěkně prohnal | Video: Deník/ Adam Černý

„Rozhodně jsem rád, že se to povedlo. Je to velice zkušený hráč, který zná českou ligu, což je velká výhoda. Já si ho osobně pamatuji ze Slavie Praha, kde hrál velice dobře. Je to hráč, který je rychlostně založen, je tahový. Slibujeme si od něj, že se zlepší naše produktivita. Je to kluk, který je velice komunikativní, což se mi na něm líbí, zapadl ihned do týmu. Mám i takový dojem, že si váží šance, kterou jsme mu dali. Doufám, že naše očekávaní naplní. Během toho týdne, co je tu s námi, tak na mě působil opravdu velice dobře,“ okomentoval pro klubový web příchod nové posily trenér František Straka. „Je to skvělý pocit, jsem rád, že jsme se domluvili. V klubu jsem působil již dříve a znám ho roky. Těším se na novou výzvu,“ dodal Ubong Ekpai.

Podívejte se na video u tohoto člínku. Stojí to za to. Klubový mluvčá Adam Černý zachytil hráče u Lipna v okamžiku, kdy je trenér FRabntišek Straka opravdu nešetřil.