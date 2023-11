Fotbalisté Dynama Č. Budějovice do druhé poloviny I. ligy vstoupili na hřišti pražské Slavie porážkou, naději na senzační výsledek ale drželi hodně dlouho. Nakonec však jeli domů bez bodů a s těsnou prohrou 1:2, když obě branky dostali po standardních situacích.

Fotbalisty Dynama v sobotním utkání I. ligy na Slavii vedl trenér Tomáš Zápotočný. | Foto: Foto/ archiv Deníku

O tom, jak jednoznačným favoritem Slavia byla, svědčí i to, že u Tipsportu a Chance všech sto procent sázek bylo na výhru Pražanů, kteří svou formu potvrdili jak v lize výhrou 3:1 v Olomouci, tak vítězstvím v Evropské lize 2:0 nad AS Řím. Navíc Dynamo poslední čtyři střetnutí v lize v řadě prohrálo, v nich nedalo jediný gól a v ligové tabulce padlo na poslední příčku.

Trenér Tomáš Zápotočný, jenž bez odvolaného Marka Nikla v roli hlavního trenéra vedl Dynamo v lize poprvé, vsadil na systém 4 – 1 – 4 – 1.

Slavia si od začátku zápasu vynutila územní převahu a tu korunovala už v 7. minutě i prvním gólem, jehož autorem byl po Ševčíkově rohovém kopu a Wallemově hlavičce zblízka zcela volný Jurečka – 1:0.

Tlak Slavie pak pokračoval, jenže ve 20. minutě po dalším slávistickém rohu brankář Šípoš přesným výkopem našel Alliho, ten si elegantně poradil s Hromadou i Tomičem a po jeho nahrávce si stejně bravurně poradil také Adediran s brankářem Mandousem – 1:1! „Snažil jsem se dlouhým výkopem najít Alliho, to se mi povedlo a jsem moc rád, že z toho byl gól,“ líčil svou gólovou asistenci brankář Dynama David Šípoš.

Gól na 1:1, to byl pro jasného favorita velký šok, z něhož se ale hráči Slavie záhy probrali a postupem času jejich tlak sílil. Ve 32. min. to zkusil zpoza vápna Hromada, trefil ale jen pozorného Šípoše. Pár vteřin nato si naběhl na hraně ofsajdu za obranu hostí Jurečka, pálil ale těsně vedle vzdálenější tyče do autu. Ve 34. minu. měl slibnou šanci i Chytil, patičkou ale na Šípoše nevyzrál.

Ke konci první půle zahrozilo i Dynamo: ve 40. minutě Suchanovu ránu z 20 metrů Mandous kryl a minutu nato slibný brejk hostí pokazil Alli nevydařeným pasem na rozběhnutého Hellebranda.

Po změně stran Slavia svou převahu ještě vystupňovala a její tlak byl místy až drtivý, nicméně hráči Dynama se rvali o každý míč a vedle zajištěné obrany se snažili také využívat každé šance k brejkům – a z jednoho z nich nastřelil v 64. min. z dvaceti metrů Suchan tyč slávistické branky! Slavia pár vteřin nato odpověděla střelou do břevna, jejímž autorem byl Lukáš Provod.

O tom, že Dynamo jelo domů bez bodů, v 71. min. rozhodl po Provodově přímém kopu Mojmír Chytil: „Trefilo mě to do kolena, ani nevím jak, ale hlavně, že to byl gól,“ oddechl si útočník Slavie…