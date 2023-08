Fotbalisté prvoligového Dynama sice z daleké pohárové cesty dojeli v úterý z Velkých Hamrů až pozdě večer, přesto už ve středu ráno měli na programu dopolední trénink.

Na komunikaci s fanoušky kladou na Dynamu velký důraz. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„V sobotu nás čeká důležitý ligový zápas doma s Jabloncem, na ten se musíme důkladně nachystat,“ krčil rameny trenér Marek Nikl, jehož svěřenci sice ve 2. kole Mol Cupu na hřišti divizního soupeře roli velkého favorita nakonec zvládli, postupovou výhru 3:1 ale uhráli až v prodloužení. „Nebylo to jednoduché, ale v poháru takové zápasy bývají, týmy z nižších soutěží proti ligovému favoritu mají velkou motivaci,“ uvedl v rozhovoru pro Deník jižní Čechy kouč Dynama.

Dle něj navíc domácí fotbalisté vedle maximální bojovnosti prokázali i velkou kvalitu. „Hráli soustředěně odzadu, ale snažili se i hrát na brejky a fungovalo jim to. Klobouk dolů před nimi, neboť jako divizní tým předvést takový výkon, za to zaslouží velké uznání. Nachytali nás hned svou první standardní situací. My si to udělali trošku těžší a co hlavně, neproměnili jsme strašně moc veliký počet slibných příležitostí. Kdybychom z nějaké dali rychlý vedoucí gól a pak přidali druhý, mohli jsme mít klid. Jenže místo toho první gól jsme dostali z první standardky soupeře my a domácím rázem narostla křídla,“ líčil zcela nečekaný začátek zápasu trenér Nikl.

Pro favorizované hosty to byl šok. „Velké Hamry na to, že hrají divizi, mají skutečně velice dobré mužstvo, ale od nějaké dvacáté minuty jsme už měli zápas ve svých rukou, jenže své šance jsme spalovali a navíc soupeři výborně zachytal gólman,“ vyzdvihl Nikl výkon brankáře Čamrdy, jenž zneškodnil spoustu velkých šancí, které Dynamo mělo. „Náš výkon po vlažném začátku šel postupem času nahoru, ale spadnout nám to tam nechtělo,“ mrzelo Nikla. „Kluci to nakonec zvládli a také díky své trpělivosti to tam nakonec dorvali a my postoupili. Což je to hlavní,“ zhluboka si Nikl oddechl.

Postup do dalšího kola Mol Cupu vyzdvihl i střelec třetí branky vítězů. „Jsme rádi, že jsme postoupili, nicméně nic jiného pozitivního nevidím,“ vraštil čelo Jan Suchan.

Trenéři Dynama dali v poháru šanci i hráčům ze širšího kádru. Debut v soutěžním utkání za áčko si odbyl Robin Polanský, jenž sice za Alliho šel do hry až v poslední minutě prodloužení, přesto po pár vteřinách svého pobytu na hřišti stihl nahrát právě Suchanovi na třetí gól.

„Příležitost dostali i kluci, kteří v lize neměli takové zápasové vytížení,“ konstatoval Nikl a dodal, že k utkání vůbec necestovali Čermák, Jakub Hora, Ondrášek a Adediran, navíc až v průběhu zápasu naskočili Suchan, Havel a Čmelík a na marodce jsou Sladký, Čoudek a Zajíc.

Pro Velké Hamry byl zápas proti týmu I. ligy historickou událostí. „Žiji tu přes padesát let a takového soupeře tady nepamatuji,“ uvedl pro Český rozhlas činovník domácího klubu Vladimír Kavan. „Bylo to moc pěkné, fakt paráda, fanouškům moc děkuji,“ zářil brankář Šimon Čamrda. „Sice nás to stálo velice hodně sil a zápas pro nás nedopadl dobře, avšak užili jsme si to. Škoda, pět minut stačilo vydržet,“ litoval Martin Roll, jenž vstřelil nečekaný vedoucí gól Velkých Hamrů.

Pohárový postup přes divizního soupeře stál fotbalisty Dynama více sil, než oni sami asi čekali, nakonec ale roli favorita zvládli. „Klukům se proti mužstvu, které hraje o tři třídy níž, dlouho nedařilo, ale řekli si, musíme to otočit, musíme to zvládnout. Museli si hrábnout, nakonec to ale otočit dokázali, a já věřím, že právě takové zápasy by nám mohly i v lize pomoci. A bylo by fajn, kdyby tomu tak bylo hned v sobotu, kdy máme doma velice důležité střetnutí proti Jablonci,“ uzavřel své ohlédnutí za pohárem trenér Marek Nikl.