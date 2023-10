Fotbalisté Dynama ve velice důležitém zápase I. ligy s Pardubicemi doma prohráli 0:1.

Trenér Dynama Marek Nikl hodnotí porážku s Pardubicemi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Výsledek je pro nás obrovským zklamáním, z naší strany to hned od první minuty byl velice nepovedený zápas,“ jen těžko hledal slova jeden z dvojice trenérů Dynama Marek Nikl. „Nepomohly ani změny v rozestavení či střídání a všechno, co jsme předvedli, bylo špatně. Byl to od nás tak slabý výkon, že jsme nemohli pomýšlet na bodový zisk,“ dodal.

Na dotaz Deníku, kde hledat příčiny tak špatného výkonu, krčil Nikl smutně rameny: „V tuto chvíli si to nedokážeme vysvětlit. Zda jsme trénovali moc, nebo naopak málo. Zda bylo moc volna, či málo volna, prostě jsme z týmu necítili žádnou energii, všude jsme byli pozdě a na všechno jsme reagovali pozdě. Vlastně jsme nepředvedli vůbec nic… Ta porážka je samozřejmě pro nás velikou komplikací,“ měl trenér Nikl zřejmě na mysli i situaci na spodku tabulky, kde se Dynamo pro prohře s Pardubicemi propadlo až na předposlední příčku.

„Zápas nám vůbec nevyšel, jak po herní stránce, tak co se týče bojovnosti. Po poločase jsme si řekli, že to zjednodušíme odzadu, jenže Pardubice nás k ničemu nepustily,“ neměl vysvětlení pro možná nejhorší výkon týmu v sezoně jeho kapitán Lukáš Havel.

„Nevím, zda jsme byli až příliš svázaní důležitostí zápasu nebo třeba brzkým obdrženým gólem. Prostě to od nás bylo hodně špatné a nemůžeme a ani nechceme se na nic vymlouvat,“ konstatoval brankář David Šípoš.

„Musíme si naši hru důkladně rozebrat a najít příčiny toho, že jsme zápas vůbec nezvládli. Především však musíme zvednout hlavy a hned v příštím zápase nečekanou ztrátu bodů odčinit,“ burcoval trenér Nikl.

Vyslyší ho fotbalisté Dynamo v neděli v Liberci?