Fotbalisté Dynama v 5. kole I. ligy zlomili černou sérii čtyř porážek v řadě a porazili Bohemians 3:0. Jedním gólem k té důležité výhře přispěl kapitán týmu Lukáš Havel.

Lukáš Havel v zápase Dynama s Bohemins při jednom ze svých obranných zákoků. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Byl tam odražený balon na vápno, Suša (Jan Suchan, pozn.) to chtěl z voleje trefit a já stál ve správný čas na správném místě. Věděl jsem, kde stojím a že to musím jenom hlavou trknout doleva,“ popisoval svou pohotovou trefu.

„Takže náhoda to nebyla?“ dostal dotaz na tiskovce. „Že mě trefil, určitě ne. Ale ode mě už to pak byla kvalita,“ culil se kapitán týmu.

Do utkání s Bohemians šli hráči Dynama bez jediného bodu a s děsivým skóre 5:17. „My věděli, jak důležitý mač nás čeká, že nutně už musíme zabrat a celý týden jsme se na Bohemku velice pečlivě připravovali. Zahráli jsme si i modelový zápas s naším béčkem,“ přiblížil Havel, jak týden před vítězným zápasem probíhal.

Hráči Dynama důležitý zápas zvládli s nečekanou suverenitou. „Myslím, že nějak velký psychický tlak na nás ani na trenérech znát nebyl. My si nedávali do hlavy, že je to až tak výjimečně důležitý zápas. Šli jsme do toho s tím, že je to jako každý jiný zápas, který chceme vyhrát,“ zdůraznil Havel. „Zápas se nám povedl, od první minuty jsme plnili to, s čím jsme na hřiště šli. Drželi jsme při sobě a zápas jsme zvládli v defenzívě i v řešení standardních situací,“ pochvaloval si.

Jihočeši šli proti Bohemce v pozměněné sestavě. Mimo jiné ve středu obrany Králika nahradil mladý Čoudek, jenž ale brzy pro zranění odstoupil: „Že se zranil, to byla škoda. Pro něj i pro nás, když se tak brzy zraní hráč, to je vždy velká nepříjemnost. Čouďas hrál dobře, hrálo se my s ním výborně, bohužel ale zranění fotbal občas přináší. A taky musím říct, že Maťo (Martin Králik, pozn.), jenž potom za Čouďase naskočil, to zvládl neméně skvěle,“ vyzdvihl Lukáš Havel.