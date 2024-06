Pavel Novák, fotbalový obránce s historickým úspěchem v Dynamu České Budějovice, překonal Martina Vozábala v počtu startů a stal se tak ikonou klubu. Jeho příběh, od začátků v Jindřichově Hradci až po současnost v Táborsku, je příkladem oddanosti a sportovního ducha.

Pavel Novák píše nejkrásnější příběh fotbalové baráže. Co říká před odvetou? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Příběhů v baráži o nejvyšší fotbalovou soutěž najdete desítky. Nekrásnější píše obránce Pavel Novák. Je odchovancem Jindřichova Hradce, podstatnou část kariéry prožil v Dynamu České Budějovice. Zahrál si v Linci a teď je pilířem obrany Táborska. "Novas, ty hraješ skvěle," prohodil směrem ke kamarádovi trenér Dynama České Budějovice Jiří Lerch. Znají se už vážně hodně dlouho… Připomeňte si příběh fotbalisty, který je v historické tabulce odehraných zápasů za Dynamo na 2! místě. Mimochodem, věděli byste, koho v této statistice naposledy přeskočil. Ano. Výkonného ředitele klubu Silon Táborsko Martina Vozábala. Baráž píše neuvěřitelné, ale krásné příběhy. Tady je ten Novákův:

Fotbalový obránce Pavel Novák nastoupil ještě za Dynamo proti Ml. Boleslavi v základní sestavě. V černobílém dresu hrál také v poslední minutě zápasu základní části Dynama ČB s Bohemians 1905.

Na tom by nebylo nic zvláštního. Pozoruhodné ale je, že právě touto minutou překonal v počtu startů za Dynamo (I. a II. liga) Martina Vozábala a osamostatnil se tak na druhém místě v historických tabulkách. Dynamo nemá v histrorii moc takových osobností (osobnosti Dynama), jakou je Pavel Novák.

„Upřímně? Osobní statistiky mě nikdy nezajímaly, přednější pro mě byl a je tým. Kdybyste mi tento údaj neřekl, ani bych ho nevěděl.“

Přesto si se zájmem prohlížel tabulku, ve které jsou starty hráčů zaznamenány. „Pěkné,“ pousmál se. „Moc si vážím toho, co jsem v Dynamu dokázal. Toho, mezi jakými hráči jsem,“ glosoval tabulku, které stále vévodí legendární útočník Ladislav Fujdiar, jehož 275 startů v černobílém dresu Dynama už sotva někdy někdo překoná. „Láďa Fujdiar a další, to je výborná společnost.“

Pavel Novák je právem hrdý na kariéru v českobudějovickém Dynamu, nikdy ale nezapomněl ani na hřiště, na kterém s fotbalem začínal.

„V mládežnických kategoriích jsem začínal v Jindřichově Hradci, vedl mě táta, měl jsem tam a mám kamarády, na které se nezapomíná,“ ohlíží se Pavel Novák za svými začátky. „Se spoluhráči, se kterými jsme se proháněli po trávě tehdy ještě v přípravce, se setkáváme dodnes. Jezdím za nimi, to jsou pro mě životní kamarádi,“ odpovídá fotbalový obránce a ještě dodává: „Vzpomínám na to moc rád.“

První start za áčko Dynama si připsal v době, kdy tým byl v závěru sezony zachráněný. „Tehdy nás trénoval pan Šilhavý, do konce ligy zbývala poslední dvě kola. Debutoval jsem doma s Brnem, prohráli jsme, moc úspěšný start to nebyl.“ Od prvního duelu se ale odrazil k velmi bohaté a zajímavé kariéře, během které nasbíral ve dvou českých nejvyšších soutěžích téměř čtvrt tisíce startů! „První okamžiky si člověk pamatuje,“ vysvětluje Pavel Novák. „Tehdy v Brně začínal Pernica, dal nám i gól.“ A stejně dobře si pamatuje i druhý start za Dynamo. Proč? „Bylo to v Jablonci, hrál na mě David Lafata, to pro mě byla veliká zkušenost, on byl střelec od pánaboha, výborný fotbalista, který uměl a dokázal hodně věcí.“ Novákovu hru vždy zdobily rychlost, spolehlivost, ale ne góly.

„První v lize si taky samozřejmě pamatuju, to není tak dlouho,“ směje se. Shodou okolností se před dvěma roky prosadil hlavou v nadstavbě. „V Mladé Boleslavi. Ale prohráli jsme. A první gól za áčko Dynama jsem dal Táborsku ve druhé lize.“

V sestavách v průběhu sezon se vedle něj v Dynamu prostřídalo hodně hráčů. „Ruda Otepka, Roman Lengyel, Jirka Kladrubský. To byli výborní hráči. „Skvělý kamarád je Petr Benát, setkáváme se i mimo fotbal, rád si s ním povídám.“ Novák vytahuje z rukávu ještě jedno nečekané eso. „Ondřej Herzán.“ Ten v černobílém dresu odkopal jen 13 zápasů. „Byl to ale profesionál každým coulem. Úžasný kluk.“

Některé vztahy ze hřiště přerostly až v kamarádství v osobním životě. „Třeba se Zdeňkem Křížkem, to je fotbalová legenda Dynama,“ usmívá se Novák, který se právě mezi klubové legendy počtem startů 249 nesmazatelně zapsal.

Škoda, mohl osobní statistiky zaokrouhlit na 250, k tomu už ale v Dynamu nedošlo. Teď stojí Novák na opačné straně barikády. Vyhrocené souboje s Ondráškem? "Nic výjimečného," mávl rukou. "Tak se hraje o ligu." Večer se v Táboře mohou dít velké věci. "Je to otevřené, chtěli jsme si odvézt výsledek, který nám dává šanci, to se povedlo," hodnotí situaci před výkopem (17.30) odvety. "Doma jsme silnější," vzkazuje.