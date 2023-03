Není to tak dávno, co po pohárovém utkání Českých Budějovic s Hradcem Králové, které domácí fotbalisté po velmi dobrém výkonu vyhráli dva nula, fanoušci rozpoutali na sociálních sítích vášnivou diskuzi. "Pohár ve tři odpoledne? To přece není pro diváky," zlobili se na twitteru, facebooku a další informačních kanálech. Kolik příznivců si 1. února našlo cesto na Střelecký ostrov? Pouhých 723.

Na zápas, byť pohárový, dvou ligových týmů to je nedůstojné číslo. "To abych si bral volno v práci. Hrát ve tři odpoledne je nesmysl," posílali fanoušci vzkazy. To bylo 1.2. A co o měsíc později? 1.3. Středeční zápas s Brnem se hrál od 17.00 a podívejte se na video, jak to vypadalo na tribunách na Střeleckém ostrově. Atmosféra byla rozpačitá. Klasická pro pohár.

Hrůza a strach. Popsal Karel Pražák pocity při pohledu na defenzivu Motoru

Zase dorazilo málo fanoušků. Ani ne tisíc. 952. A to na fotbalisty Českých Budějovic a Brna, docela příjemně svítilo sluníčko. Časem zahájení zápasu to asi nebude, v českém fotbalovém prostředí pohárové zápasy prostě netáhnou. Škoda. Dynamo hrálo výborně. Na tři útočníky. "Byl to asi náš nejlepší výkon na jaře," hodnotil Roman Potočný po vítězství 2:1.