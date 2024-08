Fotbalisté Dynama České Budějovice se museli obejít bez klíčového hráče Suchana v utkání proti Plzni, zatímco stoper Lukáš Havel potvrdil svůj odchod do Teplic. Trenér Straka se snaží integrovat novou posilu Emila Tischlera, který podepsal dvouletou smlouvu. VAR rozhodl dvakrát v neprospěch Dynama, což ovlivnilo výsledek zápasu.

Už bez Suchana nastoupili fotbalisté Dynama České Budějovice do utkání proti Plzni. Technicky výborně vybavený hráč byl jen na tribuně. Na spadnutí je i odchod stopera Lukáše Havla. "Je to definitivní, odcházím do Teplic," potvrdil Deníku stoper. Suchan dokonce nastoupil za Jablonec proti Spartě, Havel si na premiéru v teplickém dresu musí ještě počkat. Deník připravuje vyjádření vedení klubu, přineseme ho přesně ve chvíli, kdy bude odchod Havla z Dynama potvrzený na sto procent.

Plzeň byla velkým favoritem. Projevilo se to i na zájmu o utkání. Sparta, Slavia a Plzeň. To je trojlístek, který v Chance lize táhne za každého počasí. Dynamo hrálo výborně. Začalo seběvedomě. Tlakem.

Trenér Straka se pokouší zabudovat do kádru Emila Tischlera. Šestadvacetiletý univerzál podepsal na jihu Čech dvouletou smlouvu. ,,Mám rád kluky, kteří jsou bojovníci, mají charakter a nic nevzdávají. A přesně takový Emil je. Je to fotbalista, který má velký fyzický potenciál, znám ho velice dobře. Pardubice jsem dříve sledoval a bavil jsem se o něm i s trenérem Kováčem, jsem rád, že tu je a vítám ho u nás,“ přivítal nového hráče v Dynamu Emil Kristek.

V zápase s Plzní rozhodoval VAR. Asi správně. Bohužel dvakrát v neprospěch výborně hrajícího Dynama. Jednou gól zrušil, jednou nařídil proti Dynamu penaltu

V sobotu se Dynamo České Budějovice představí v Praze, na stadionu Dukly, bude to důležitý zápas, který na konci sezony může promluvit do situace v závěru tabulky.