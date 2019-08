Bod se Spartou je cenný, ale sahali jste po výhře. Nemrzí vás ta remíza?

Určitě nemrzí. My jsme rádi za každý bod. Před zápasem bychom ho brali v každém případě, a byť víme, že jsme byli hodně blízko a měli bychom body všechny. Taky ale víme, proti komu jsme stáli a jakou kvalitu Sparta má, a tak jsme rádi i za bod.

Měli jste hodně šancí, co jim chybělo?

Zřejmě i štěstí. Třeba při té mé první příležitosti chybělo i trošku víc klidu, já se trochu unáhlil a hned to zakončoval. Měl jsem možná ještě počkat a dát to vedle gólmana. Při té hlavičce jsem potřeboval už skutečně jen trochu štěstí, abych netrefil brankáře. Ale on se k té tyči taky perfektně přesunul.

Kdybyste obě ty své velké šance proměnil, mohl jste mít hattrick proti Spartě!

Mohl… (úsměv) Já sám měl tři šance a měli je i další chalani. Ale každý makal a jezdil, klobouk dolů před celým týmem!

Zdálo se, že vás Sparta ničím nezaskočila?

Trenéři nás připravili výborně, a to se na hřišti ukázalo.

Pomohl vám i rychlý gól?

Jistě, aspoň já mám takovou zkušenost, že to mužstvo, které dá první gól, se většinou uklidní a hraje se mu pak lépe. Řekl bych, že první gól je hodně důležitý. Nám určitě pomohl.

Překvapilo vás, kolik šancí vám Sparta dovolila?

Neřekl bych, že nám je dovolila. My si je vytvořili a řekl bych, že jsme Spartu donutili k chybám. Že jsme měli tolik šancí, je dle mého soudu tudíž naše zásluha.

Jak jste viděl ty dramatické chvíle v závěru první půle?

U toho závaru před naší brankou, který se pak dlouho zkoumal na videu, jsem já nebyl. Takže jsem vůbec neviděl, zda míč byl za čarou, anebo nebyl, zda byl či nebyl ofsajd. Naštěstí nám video pomohlo, když odhalilo faul na brankáře. Dostat do šatny gól na 1:1 by nebylo příjemné.

A co ten penaltový zákrok?

Rozhodčí to posoudil jako faul a video to potvrdilo. Bylo tam nějaké zatáhnutí za dres, takže na sto procent faul. Jirka Kladrubský tu penaltu perfektně proměnil a chladnokrevně to tam zavěsil a my šli do šatny s druhým vstřeleným gólem.

Co jste si říkali v kabině? Že musíte dvougólový náskok udržet?

Říkali jsme, že musíme pokračovat v aktivní hře, a pokud možno ještě další gól přidat. V půli 2:0 nic neznamená, konec je ještě daleko.

Neuškodil vám po půli rychlý gól Sparty na 2:1?

Řekl bych, že ne, i za stavu 2:1 jsme měli dvě velké šance a nastřelili jsme i břevno.

Co říkáte kulise zápasu?

Atmosféra byla nádherná a divákům musím poděkovat, byli úžasní. To, jak nás hnali dopředu, bylo fantastické.

Trenér vás po zápase svolal do kabiny, co vám tam říkal?

Poděkoval nám za výkon a řekl, že ač jsme mohli mít tři body, abychom byli rádi i za ten jeden. Že musíme stejně bojovat i v dalších zápasech.

V tom nejbližším máte doma v neděli Jablonec, který minule dal šest gólů Slovácku…

Každý zápas je jiný a já věřím, že tady to v neděli tak snadné oni mít nebudou.