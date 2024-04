Fotbalisté prvoligového Dynama na domácím hřišti v další záchranářské bitvě v sobotu po nevídaně dramatickém závěru vydřeli s Libercem nesmírně cenné tři body za vítězství 3:2.

Jan Suchan uniká libereckému Višinskému: Dynamo ČB - Liberec ve fotbalové I. lize 3:2. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Liberecký Slovan poslal na jih Čech vizitku v podobě vítězství 1:0 v Plzni a vysoké výhry 4:1 na domácím hřišti se Slováckem, přesto Jihočeši začali zápas aktivně a kopali už v 5. min. první roh. Z něj ale neuhodilo, zatímco jen o pár vteřin později na druhé straně po vydařené kombinační akci a Kulenovičově přihrávce zcela volný Žambůrek ranou k tyči nedal Šípošovi šanci – 0:1.

To byla pro domácí fotbalisty nepříjemná rána do vazu a hosté převzali iniciativu do svých rukou. Vypracovali si i několik náznaků šancí, druhý gól ale nepřidali a postupem času černobílí hru vyrovnali. A ve 22. min. si připravili i první větší šanci, pohotovou Trummerovu ránu k tyči ale brankář Vliegen v pádu vyrazil na roh. Ve 30. min. se dostal po dlouhém pasu do výhodné střelecké pozice liberecký Kulenovič, brankář Šípoš si ale s jeho tvrdou střelou pod břevno dokázal poradit.

Ještě větší možnost měl na druhé straně Suchan, jenž si naběhl na dlouhý centr, jenže v pádu a v plném běhu ale libereckou branku překopl.

Ještě do půle se ale domácí vyrovnávací branky dočkali: Šigut od rohového praporku našel přesnou přihrávou ve vápně Patrika Hellebranda a ten zamířil přesně k tyči – 1:1.

První příležitost po změně stran měli hosté, Mikulově střele pod břevno ale chyběl patřičný důraz, a tak si Šípoš v pohodě poradil. Podobně tomu bylo na druhé straně, kdy Hellebrandovu ránu doprostřed brány Vliegen kryl.

Ke spornému momentu došlo v 54. minutě, kdy liberecký Kulenovič zcela zbytečně na hranici domácího velkého vápna ve skluzu nakopl Hellebranda a rozhodčí Zaoral mu ukázal červenou kartu, svůj verdikt však na zásah VARu posléze změnil a provinilci dal jen kartu barvy žluté…

Dynamo nicméně i poté se nadále snažilo hosty zatlačit, obrana hostí ale fungovala spolehlivě a dlouho odolávala. Ale v 67. minutě přece jen liberecká defenzíva kapitulovala, když Alli utekl po levé straně, míč si po jeho ostré nahrávce v chumlu hráčů a v souboji s Doumbiou našel Ondrášek a protlačil ho až do sítě – 2:1.

Liberec ve snaze vyrovnat pak tlačil a získal převahu, do vyložených šancí se ale jeho hráči nedostávali. Zápas gradoval v šestiminutovém nastavení, které přineslo nevídané drama!

Nejdříve se radoval Liberec, když ve třetí nastavené minutě poslal Tupta z levé strany prudký přízemní centr a domácí obránce Poulolo si míč srazil do vlastní sítě – 2:2.

Hráči Dynama popadali na trávník, byl by to již třetí zápas v poslední době, kdy po gólu v samém závěru by přišli o body. Jenže ještě nebyl konec!

V 95. minutě se ocitl sám před brankou domácí Alli, brankář Vliegen však jeho střelu vyrazil. Jen o pár vteřin později ale ochozy stadionu na Střeleckém ostrově vybuchly nadšením: Poulolo získal míč ve vlastním vápně, vyvezl ho přes celé hřiště až k vápnu soupeře, tam přihrál Allimu, po jehož přízemním centru Suchan chladnokrevně obešel obránce a střelou od tyče zápas rozhodl – 3:2!

„Já si nemyslím, že Budějovice jsou v lize nejhorší, ale přesto jsme tady asi neměli prohrát. Pykali jsme však za chyby v defezivní činnosti,“ hněval se po zápase liberecký trenér Luboš Kozel.

„My jsme věděli, že Liberec má kvalitní tým a že se veze na vítězné vlně, o to větší radost z těch tří bodů máme,“ zářil kouč Dynama Jiří Lerch.

Dynamo ČB - Liberec 3:2 (1:1) - Branky: 45. Hellebrand, 67. Ondrášek, 90+6. Suchan – 6. Žambůrek, 90+3. Poulolo vlast. ŽK: Ondrášek, Hellebrand, Čermák – Žambůrek, Mikula, Kulenovič, Ghali. Diváci: 2398. Rozhodčí: Zaoral – Nádvorník, Pospíšil. Dynamo ČB: Šípoš – Lazić (72. Sladký), Poulolo, Králik, Trummer – Suchan, Čermák (82. Hubínek), Hellebrand, – Šigut, Ondrášek (90. Tranziska), Alli. Liberec: Vliegen – Mikula (78. Horský), Prebsl (78. Tetour), Pourzitidis – Penner (44. Ghali), Chaluš, Žambůrek, Preisler (60. Fukala) – Tupta, Kulenović, Višinský (60. Doumbia).