Fotbalisté prvoligového Dynama i druholigového Táborska o víkendu v přípravě neuspěli: Dynamo padlo v Rakousku s Riedem 0:1, Silon Táborsko nestačilo v Písku na Hradec Králové 0:3.

Martin Foltýn v zápase Táborska s Hradcem Králové bojuje s Danielem Vašulínem, jenž v úvodu dal z pokutového kopu vedoucí gól Hradce, který nakonec vyhrál 3:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pro fotbalisty Dynama byl zápas s Riedem začátkem jejich soustředění v Horním Rakousku. Hlavní stan mají svěřenci trenérů Nikla a Zápotočného v Ampflwangu im Hausruckwald, odkud ve středu zamíří k dalšímu přípravnému střetnutí do města Bad Hall (zápas s maďarským Diosgyör VTK by se měl hrát od 11 hodin).

Utkání s Riedem se pohodě obou klubů hrálo 3 x 45 minut, čemuž trenéři Dynama přizpůsobili svou strategii a do zápasu poslali dvě jedenáctky. „Každá zvládla něco přes hodinu,“ připomněl trenér Marek Nikl, že na každého z hráčů tudíž připadla polovina prodloužené hrací doby. „Byl to potřebný test a myslím si, že i herně to bylo velmi dobré. Hlavně ze strany té první skupiny, ta druhá se mi líbila méně herně, zato ale měla hodně šancí. Jenže problémem bylo, že jsme je nedokázali využít a že jsme nedali nějaké góly,“ za litoval. „Na druhou stranu si říkám, že výsledky v přípravě pro nás nejsou až tak důležité. Těší nás hra, která byla dobrá,“ uzavřel trenér Nikl.

Podobně zápas viděl i jeden z nejzkušenějších hráčů Dynama Jakub Hora: „Celý zápas jsme Ried přehrávali, ale bohužel se nám nepodařilo využít šance, které jsme si vypracovali. Měli jsme také spoustu standardních situací, ze kterých jsme mohli udeřit. Mrzí nás, že jsme nedali góly, přesto si ale myslím, že jsme hráli dobře,“ přemítal zkušený středopolař Dynama.

Hráči Dynama si pochvalovali i prostředí a podmínky k přípravě, jež v Ampflwangu mají. „Hotel, kde jsme ubytovaní, je super, strava kvalitní a podmínky pro regeneraci jsou skvělé. Což je přesně to, co potřebujeme,“ vyzdvihl pro klubový web kapitán týmu Martin Králik.

Fotbalisté druholigového Táborska až na zápas s Příbramí zatím v přípravě hráli jen s prvoligovými celky. A až na remízu s Dynamem výsledkově neúspěšně (Ml. Boleslav 2:3, Plzeň 2:8 a naposledy Hradec 0:3). „Právě také zápasy nás mohou posouvat dál,“ v rozhovoru pro Deník uvedl trenér Roman Nádvorník. „Kladem je, že se nám zatím vyhýbají zranění,“ vyzdvihl a dodal, že na marodce je pouze Pavel Novák. „Obnovilo se mu zranění z jara, avšak jinak jsou všichni zdraví a naplno absolvují tréninkové dávky,“ liboval si kouč Táborska.

Vítěznou přípravu v Písku s Táborskem si pochvaloval i trenér Hradce. „Byl to dobrý zápas, spoustu věcí jsme si na hřišti vyzkoušeli a předvedli dobré akce jeden na jednoho. Druhá půle byla z naší strany už trošku vlažnější,“ hodnotil zápas Jozef Weber a ocenil i hru soupeře: „Mohli jsme dát i víc gólů, ale i Táborsko hrálo dobře a mělo dvě tři gólové situace,“ uznal kouč Hradce.

Ve středu hraje Táborska doma v přípravě s třetiligovými Přešticemi (17 Kvapilova ul), Písek od 18 hodin hostí Duklu Praha.