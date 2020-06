S cílem vyhrát a dál tak živit naději na postup do první šestky, ve které se bude v ligové nadstavbě hrát o titul a evropské poháry, šli fotbalisté Dynama do střetnutí 29. kola I. ligy s Teplicemi.

Ivan Schranz v 80. minutě utkání překonává bezmocného Tomáše Grigara v teplické brance a střílí vítězný gól fotbalistů Dynama, kteří na domácím hřišti s Teplicemi nakonec zvítězili 3:1. | Foto: Foto: Jan Škrle

Černobílí věděli, že to znamená uhrát tři body – a to dokázali, vyhráli 3:1 a o tom, zda se posunou do elitní šestky, rozhodne v neděli až jejich zápas posledního kola základní části v Opavě. „Myslím, že před začátkem sezony určitě nikdo nepočítal s tím, že bychom jako ligový nováček kolo před koncem základní části soutěže mohli pomýšlet na účast ve skupině o titul. Je to velký úspěch a moc si toho vážíme ,“ zdůraznil trenér David Horejš.