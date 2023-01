Marcel Čermák přišel, viděl a prohlásil: Dynamo má na poháry!

Fotbal je zábava. O trestných kopech, rozích to platí dvojnásob. "Musím říct, že kluky jejich nácvik bavil," přikyvuje trenér Ivan Novák v obsáhlém rozhovoru pro Deník, který zveřejníme už ve středu. Co říká Ivan Novák na nizozemský signál na MS v Kataru? Věděli jste, že autor spousty fotbalových kulišáren se stal také obětí netradičního řešení standardní situace? A nebylo to v dresu Dynama! I o tom vyprávěl zkušený trenér, který vychoval spoustu úspěšných fotbalistů.