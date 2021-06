Přemýšlel jste o svém návratu do Dynama hodně dlouho? A s jakou motivací přicházíte?

Když jsem odcházel z Dynama po svém druhém působení v klubu, měl jsem pocit, že ještě něco klubu dlužím. Já totiž mám Dynamo rád, a kdybych rozhrnul košili, objeví se černobílá kůže (úsměv)… Chci klubu prospět, to je moje motivace. Nic jiného, prostě chci Dynamu pomoci.

Byla jednání o převzetí klubu hodně složitá?

Každá akvizice vždycky je těžká práce. Ať kupujete firmu za osm set milionů, anebo fotbalový klub. Takže také tato akvizice byla náročná, ale vidíte, že teď tady stojím a odpovídám na vaše otázky.

Dal jste si nějaké nejbližší cíle? Třeba evropské poháry?

Tak vysoko zatím nepřemýšlím, ostatně plánovat ve sportu je ošidné. Mohu jen zopakovat, že hlavní úkol je mládež, to je úkol číslo jedna.

Za hlavní úkol označujete mládež, jistě ale už myslíte i na příští ročník první ligy…

V Dynamu bude mít sportovní problematiku na starosti Martin Vozábal a dál bude v klubu pokračovat trenér David Horejš, s nímž jsme si dohodli základní parametry vzájemné spolupráce. David mé podmínky akceptoval.

Po návratu do první ligy Dynamo skončilo sedmé a také letos, byť se říká, že druhý rok pro nováčka bývá kritický, bylo v klidném středu tabulky. Byť jste za prioritu označil mládež, co áčko?

Řekl jsem, že sportovní výsledky se nedají naplánovat, ale dá se udělat hodně pro to, aby byly dobré. My si vyjasnili situaci kolem kádru áčka a pracujeme na tom. Cílem bude do přípravy zařadit všechny mladé hráče, kteří na to budou mít. Mladí hráči do ligy nepřicházejí hotoví, ale musí dostat příležitost.

Takže i v lize chcete sázet na mladé hráče?

Mojí prioritou je dopracovat se k tomu, že budeme do mužstva standardně zabudovávat vlastní odchovance. Jsem si vědom, že to se nepodaří udělat ze dne na den, brambory také nenarostou za noc, ale musíme mít trpělivost a tvrdě pracovat. Máme tady akademii mládeže, a ta by nám měla poskytovat daleko více talentů než dosud. Víme, že v tom máme rezervy, ale musíme tomu věnovat své úsilí. Musíme nastavit spolupráci mezi ligovým áčkem a akademií tak, aby do áčka ti nejlepší z akademie přicházeli. V lize hrají sedmnáctiletí osmnáctiletí kluci, to je trend a my se k němu musíme také dopracovat.

To ale nebude hned…

Jistě, že ne, ale já budu trpělivý. Trpělivý, ale taky náročný, velice náročný! Když jsem minule v Dynamu končil, bylo v A-týmu osm či devět odchovanců jihočeského fotbalu, třeba i Martin Vozábal a David Horejš mezi nimi. Nebude to hned, ale já budu spokojen, když za pět let budeme v týmu mít pět odchovanců. Máme na Složišti tak úžasný tréninkový areál, jen ho musíme patřičně využit.

Počítáte při vyhledávání talentů se spoluprací s dalšími jihočeským kluby?

Rád bych oprášil projekt Jihočeský fotbal, který tady fungoval za mého minulého působení a do něhož se tehdy zapojilo sedmadvacet jihočeských klubů. V té době díky vzájemné spolupráci se prachatický Tatran dostal až do druhé ligy a třeba divizi hrálo osm mužstev z kraje, zatímco teď jsou jen čtyři. Já se k tomu projektu vrátím a modernizuji ho. Musíme ho postavit tak, aby byl proveditelný, aby to nebyla jenom chiméra. Poté vstoupíme do kontaktu se všemi kluby, se kterými o spolupráci uvažujeme. Dynamo je v kraji vrcholem fotbalového hnutí a jen na nás bude záležet, zda si tu pozici na vrcholu fotbalové pyramidy na jihu Čech udržíme. Spolupráce s dalšími kluby v kraji je ale velmi důležitá a musí být výhodná pro obě strany.