Jihočeši do zápasu šli i se svým kapitánem Tomášem Sivkem, jenž v Ml. Boleslavi před týdnem pro zranění po půli odstoupil. Na levém kraji obrany Pavla Nováka vystřídal Jiří Kladrubský, jenž měl v prvním zápase za vyloučeni v Karviné stopku. V brance stejně jako minule zraněného Jaroslava Drobného nahradil neméně zkušený Zdeněk Křížek.

Dynamo zahájilo aktivně a už po pár úvodních vteřinách Šulc připravil první slibnou šanci pro Čoliče, jehož ostrou ránu ale brankář Šeda vyrazil. Vzápětí pálil po Mršičově zpětné nahrávce zpoza vápna Čavoš, ale levačkou Šedovu branku netrefil.

Zatímco domácí své šance nevyužili, hosté ze svého prvního rohu udeřili, když na Janoškův centr si u zadní tyče naskočil Zelený a hlavou dal v 7. minutě na 0:1.

Což bylo to nejhorší, co se fotbalistům Dynama mohlo přihodit. Naděje na postup do finále play off se tak rázem vzdálila, černobílí v této chvíli museli nastřílet minimálně tři góly…

To na hráče ligového nováčka dolehlo, navíc hosté se po vedoucím gólu zatáhli do obranného bloku a přes něj se dostat nebylo nikterak jednoduché. Zdálky to tudíž zkusil z přímého kopu Mršič a z jeho střelou na zadní tyč měl Šeda hodně starostí. Ve 23. minutě se po levé straně protáhl Schranz až do malého vápna, Šeda si však bližší tyč zkušeně pohlídal.

Hosté pozorně bránili, taky ale čekali na vhodnou příležitost k protiútoku a po jednom z nich ke konci úvodní půlhodiny letěla Fulnekova tvrdá střela jen těsně nad břevno Křížkovy branky.

S přibývajícími minutami přibývalo na straně Dynama i nervozity, herní pohodu domácí hráči marně hledali – a do konce úvodního dějství už ji nenašli. Nějakou větší příležitost do přestávky dát vyrovnávací gól a vykřesat tak naději na obrat nepříznivého skóre si černobílí nevypracovali.

Po změně stran tak Dynamo šlo na hřiště s náročným úkolem – a to dát tři góly a naopak žádný už nedostat…

Domácí trenéři ve snaze zvýšit něco změnit do druhého poločasu za Mészárose a Javorka vyslali rekonvalescenta Havelku a rutinéra Táborského.

Jenže místo tlaku domácích zahrozili krátce po půli hosté. Střet Šulce a brankáře Křížka ve vápně s hostujícím Janoškem zkoumal rozhodčí Hrubeš, penaltu ani na videu ale nenašel.

Jihločeši si pak sice územní převahu vynutili, kýžený gól, který by pro ně mohl být potřebnou injekcí, však nepřicházel. Blízko k němu měl po Kladrubského centru střídající Táborský, jeho hlavička ale v 57. minutě vzdálenější tyčku Šedovy branky minula.

Naopak po hodině hry podruhé v zápase přišel ke slovu VAR a tentokráte rozhodl ve prospěch hostí. V 62. minutě Janoškovu střelu zdálky tečoval Jiří Klíma a brankář Křížek byl bezmocný. Praporek pomezního Vaňkáta sice šel nahoru, hlavní Hrubeš ale po shlédnutí videa jeho verdikt opravil a gól uznal.

Na ukazateli skóre tak naskočilo 0:2 a naděje ligového nováčka na zvrat v zápase se definitivně vzdálila.

Domácí se přesto sympaticky snažili až do konce výsledek alespoň kosmeticky upravit, když se ale v 77. minutě neujala ani pohotová střela Táborského z otočky, loučili se černobílí porážkou 0:2. A ač v posledním utkání sezony neuspěli, loučili se za potlesku diváků. „Hoši, děkujem!“ znělo ještě dlouho po zápase z ochozů..

Po zásluze, sezonu ligový nováček odehrál skvěle, sedmá příčka v konečné tabulce je obrovským úspěchem!

Dynamo ČB - Mladá Boleslav 0:2 (0:1) - Branky: 7. Zelený, 64. Jiří Klíma. ŽK: Mészáros, Čolič. Diváci: 1630. Rozhodčí: Hrubeš – Kubr, Vaňkát. Dynamo ČB: Křížek – Čolič, Havel, Sivok (87. Talovierov), Kladrubský (74. Novák) – Čavoš, Javorek (46. Táborský) – Mészáros (46. Havelka), Šulc, Mršič (73. Brandner) – Schranz. Ml. Boleslav: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek, Túlio (85. Mazuch) – Ladra (66. Douděra), Budínský (80. Mašek), Fulnek (85. Stránský) – Jiří Klíma (65. Wágner).