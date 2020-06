Fotbalisté Mladé Boleslavi po výborném podzimu na jaře se trápili, v nadstavbě by se ale chtěli zvednout. „Po podzimu jsme sice měli vyšší ambice, teď ale máme šanci ještě situaci zachránit,“ přemítal před zápasem pro klubový web klíčový muž mužstva Lukáš Budínský. „Budějovice jsou těžký soupeř, chceme ale v obou zápasech uspět a postoupit,“ dodal.

Se stejným cílem však jeli do Ml. Boleslavi i fotbalisté Dynama. „Čeká nás ostřílený soupeř který se v lize dlouhou dobu pohyboval v horních patrech tabulky. Minulý rok do Boleslav dotáhla až do Evropy a jistě si bude i letos chtít poháry zahrát. Věřím ale, že když podáme stoprocentní výkon a dáme do toho maximum, že bude co slavit,“ doufal nejlepší střelec Dynama Ivan Schranz.

Dynamo se v neděli muselo obejít bez zraněného Jaroslava Drobného, za něhož do branky naskočil Zdeněk Křížek. „Vsadili jsme na zkušenost,“ zdůvodnil trenér David Horejš, proč 37letý gólman dostal přednost před 22letým Ivanem Sušakem.

Hosté i bez své velké opory vstoupili do zápasu velice aktivně, se zdravým sebevědomím a už ve 14. minutě po ukázkové spolupráci Čoliče a Mészárose dal nádhernou hlavičkou Novák nedal Šedovi šanci – 0:1!

Jen šest minut nato se ale domácím naskytla velká šance srovnat, když Fulnekovu střelu srazil Talovierov rukou a Budínský kopal penaltu, Křížkovu branku však těsně minul! Sedm minut nato Ladra zpoza vápna poslal míč nad břevno.

Černobílí snahu soupeře o vyrovnání přečkali bez úhony a ve zbytku první půle už byli opět lepší: ve 38. minutě po Novákově centru hlavičkoval z čisté pozice Schranz nad bránu a ještě v samém závěru první půle po Šulcově sklepnutí vyrazil stoper Tatajev dělovku Čavoše hlavou nad břevno.

Po přestávce se obraz hry změnil. Domácí získali převahu a hosté po většinu času se spíše jen bránili. V 66. minutě po závaru ve velkém vápně hostí se k míči dostal Ladra a vyrovnal na 1:1, v poslední minutě poté, co Ledecký riskantní rozehrávkou ztratil míč ve středu hřiště, rozhodl po Fulnekově nahrávce zblízka Mašek – 2:1.

Mladá Boleslav - Dynamo ČB 2:1 (0:1) - Branky: 66. Ladra, 89. Mašek – 14. Novák. ŽK: Zelený, Túlio – Talovierov, Mészáros, Ledecký. Diváci: 1230. Rozhodčí: Proske – Kříž, Dresler.

Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek (80. Túlio), Hubínek (31. Wágner) – Ladra, Budínský, Fulnek – Jiří Klíma (46. Mašek). Dynamo: Křížek – Čolić, Sivok (46. Havel), Talovierov, Novák – Čavoš, Javorek – Mészáros (71. Ledecký), Šulc (88. Kulhánek), Mršić (62. Brandner) – Schranz.