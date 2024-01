V srdci fotbalového dění Dynama České Budějovice stojí dva Jiří: Lerch a Kladrubský. Před závěrečným zápasem sezóny budou slavit společně svátek. Oslaví i zcáhranu? Jiří Lerch se otevřeně vyjadřuje k současné situaci týmu i ke vzájemné spolupráci s "Kládou". V rozhovoru pro Deník Maso, jak Lerchovi říkají, odhalí víc než jen taktiku na hřišti.

Trénink Dynama České Budějovice v areálu na Složišti | Video: Deník/ Kamil Jáša

24. dubna 2024 oslaví společně svátek. Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Budou mít ještě o důvod k oslavě navíc? Dynamo České Budějovice bude mít za sebou 29 zápasů. Zbývat bude jediný. Doma se Slováckem.

Fotbalisté Dynama České Budějovice pracují na záchraně. Nejhorší tým první ligy povedou Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Na stránkách Deníku připravujeme obsáhlý rozhovor se starším z nich. Na webu Deníku vyjde v úterý. Co se v něm dočtete? Zajímavé věci. Lerch odpovídá naprosto přesně. Věcně. "O přístupu a důrazu se v lize bavit nebudeme. To je samozřejmost," odmítl jediné téma. Otevřeně mluví o tom, jak vychází se svým asistentem. Kladrubský je srdcař, ale sparťan. Lerch je slávista. "Na sparťanskou vlajku šlapat nebudu, to ode mě nemůžete čekat," říká Lerch.

Výměna jakou svět neviděl. Máme ji na videu. Kdo se poslední dotkl míče?

V rozhovoru pro Deník vysvětlí, proč by se nebránil příchodu trenéra Karla Jarolíma a naťukneme téma, jak do Rožnova v Českých Budějovicích jezdili dlouholetý předseda Slavie Jiří Epstein nebo legendární brankář Ivo Viktor. V tištěném Deníku článek najdete už v pondělí, na webu v úterý v 6:00. "Za vším byla moje neúspěšná maturita," vrátí se Jiří Lerch do osmdesátých let minulého století.