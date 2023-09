Fotbalisté Dynama v sobotním zápase 8. kola I. ligy v Olomouci na hřišti třetího týmu aktuální tabulky drželi s domácím favoritem krok, dokonce šli i do vedení, nakonec však domů nevezli ani bod, Sigma doma vyhrála 2:1.

Lukáš Juliš se raduje, dal ve vítězném zápase s Dynamem první gól Olomouce. | Foto: Foto/ Olomoucký deník

.Jihočeši s Olomoucí v minulé sezoně oba zápasy prohráli 0:3. „Máme soupeři co vracet, chceme v Olomouci bodovat,“ tvrdil před utkáním trenér Marek Nikl. S cílem uspět ale šli do zápasu i hráči Olomouce. „Budějovice mají kvalitní i zkušené hráče, my ale hrajeme doma a půjdeme za výhrou,“ ujišťoval fanoušky asistent olomouckého trenéra Milan Kerbr.

Do zápasu ale vstoupili lépe Jihočeši, kteří prvně zahrozili už ve 2. minutě, Alliho střele zpoza vápna ale chyběl patřičný důraz, navíc šikovný záložní trefil přímo brankáře Macíka. V 17. minutě aktivní Alli už mířil na zadní tyč, byl z toho ale jen roh. Ve 20. minutě další Alliho akce skončila už gólem, když po nigerijský záložník svůj únik zakončil ideálně nahrávkou na nabíhajícího Skaláka a po jeho umístěné ráně z patnácti metrů k tyči se brankář Macík natahoval marně – 0:1!

Po inkasované brance domácí favorit zvýšil úsilí a postupem času přebíral i taktovku. Ve 22. minutě po Pospíšilově rohu ještě Vraštil hlavičkoval z dobré pozice vedle, ve 33. minutě ale Breite našel na značce pokutového kopu zcela volného Juliše a domácí kanonýr nezaváhal – 1:1.

Tlak Sigmy v závěru úvodního poločasu narůstal. Vodhánělova tvrdá rána z dvaceti metrů letěla těsně nad břevno, krátce před přestávkou však Breiteho střelu zpoza vápna tečoval Navrátil a Janáček v brance Dynama byl bezmocný – 2:1.

Také úvod druhého dějství patřil Dynamu, obrana Sigmy ale byla velice pozorná a do větších šancí hosty nepouštěla. Naopak v 55. minutě si na dlouhý centr z hloubi pole naběhl olomoucký Vodháněl, možná z ofsajdové pozice, ale VAR zasahovat nemusel, neboť domácího záložníka gólman Janáček vychytal.

V závěru utkání tlak Dynama sílil, jenže v 69. minutě Adediranovu střelu z ostrého úhlu brankář Macík zkrotil a tři minuty před koncem dokázal domácí gólman vyboxovat i tvrdou ránu střídajícího Suchana. Snaha a aktivita Dynama tak k bodovému zisku nevedla.

„Porážka je pro nás zklamání, dle mého názoru jsme za výkon, jaký jsme tady odvedli, si nějakou odměnu zasloužili,“ mrzelo trenéra Dynama Marka Nikla. „Ve velkém vápně nám ale bohužel chyběla větší kvalita,“ uznal hostující kouč.

Olomouc - Dynamo ČB 2:1 (2:1) - Branky: 33. Juliš, 41. Navrátil – 20. Skalák. ŽK: Pospíšil, Juliš. Diváci: 3432. Rozhodčí: Volek – Dohnálek, Žurovec. Olomouc: Macík – Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý – Breite (83. Kramář) – Vodháněl (90+1. Zifčák), Pospíšil, Zorvan (71. Ventúra), Navrátil (83. Israel) – Juliš (90+1. Fortelný). Dynamo: Janáček – Broukal (69. Osmančík), Havel, Králik, Trummer – Hubínek (39. Hellebrand), Čermák – Šigut (85. Suchan), Skalák (85. Vojtěch Hora), Alli – Adediran (69. Zajíc).