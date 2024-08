Zápas České Budějovice - Bohemians skončil v Chance lize 0:0. Dynamo má po sedmi kolech první bod. První zápas v kariéře v základní sestavě odkopal Ondřej Novák. Jeho tatínkem je reprezentační trenér českých volejbalistů. "Mluvíme spolu o zápasech, píšeme si," přikyvoval mladík, kterému za 14 dní bude teprve dvacet let.

Před výkopem ho přepadla mírná nervozita. "Až těsně před zápasem," potvrdil. "V tunelu, jak jsem tak stál, říkal jsem si, je to první liga, nikdy jsi to nehrál, nevíš, co od toho čekat, ale celý život jsi to chtěl, tak tady to máš a poper se s tím."

Popral se se všemi situacemi výborně. Přitom soupeř přijel s vizitkou ohromné ofenzivní síly. "Hlavně v prvním poločase to bylo vidět," přikyvoval Novák. "De facto jsme se většinu času jenom posouvali. Bohemka držela balon a hodně jsme toho naběhali. Kolikrát jsme se systémově špatně posunuli a tím jsme jim otevírali prostory, kam jsme následně museli dobíhat docela velké vzdálenosti a to bolelo."

Na první pohled bylo vidět, že hráči Dynama v pětičlenné řadě před svým brankářem se snaží o zjednodušení hry. "Určitě," přikyvoval Novák. "Říkal, ať si to vzadu nekomplikujeme, ať hrajeme jednoduchý fotbal a hlavně ať udržíme vzadu nulu. Jsme rádi, že se nám to podařilo. Zatím nám to vždycky vydrželo jenom třeba poločas, šedesát minut a pak přišly dvě tři branky. Nabádal nás k tomu, že když vydržíme celý zápas a udržíme nulu, tak bude z toho minimálně bod, což se stalo."