Výkonnostní propad SK Dynamo a chyby v obraně vedou k personálním změnám. Zdeněk Křížek končí jako trenér brankářů a hráči čelí kritice za nedávné výkony. V nadcházejícím zápase s Bohemians se tým pokusí o nápravu.

Martin Sladký byl přeřazen do B týmu, na videu na Složišti se synem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Informace se nepodařilo ověřit u hráčů, ale ani v klubu. Podle zpráv, které se objevily v polovině týdne, reaguje vedení posledního týmu v tabulce na umístění po základní části. Údajně klub opouští Zdeněk Křížek, který pracoval pro SK Dynamo v roli trenéra brankářů. Gólmanům se opakovaně v zápasech nedaří, v posledním utkání dostal laciný gól z kopačky Mihálika Šípoš. "Individuální chyby nás srážejí," říkal po remíze se Slováckem trenér Jiří Lerch. Po hrubé chybě padl i první gól, při kterém nikdo nezajistil jediného obránce, ten si nepočínal šikovně, a po útočném rohu pustili domácí soupeře do jednoduchého brejku. "Byla to chyba Sladkého, který neodhadl balon," odpovídal bez vytáček na dotaz trenér Lerch hned po utkání. Podle informací, které nelze ověřit, byl právě Sladký přeřazen do B týmu českobudějovického klubu.

Dynamo čeká v sobotu od 15.00 zápas s Bohemians.